PS5 Deathloop nu onder de £ 40, pc ook afgeprijsd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bethesdas uitstekende Deathloop is nu beschikbaar met een gezonde korting. Je kunt de PlayStation 5-versie in het VK of de VS kopen voor respectievelijk minder dan £ 40 en $ 40.

Er is ook een deal voor de pc-versie, dus er is nooit een beter moment geweest om erachter te komen waarom het de Best Game-shortlist heeft gemaakt in de EE Pocket-lint Gadget Awards 2021 (waarop je hier kunt stemmen ).

squirrel_widget_6071582

Amazon.co.uk biedt de schijfversie van Deathloop aan voor iets meer dan £ 40, maar je krijgt wel een stalen poster meegeleverd.

De pc-deal is nog goedkoper.

squirrel_widget_6193978

De PlayStation Store heeft de game ook vermeld met een behoorlijk deel van de prijs, zowel in het VK als in de VS. Als je een digitale download niet erg vindt, kost het slechts £ 39,59 in het VK, $ 39,59 in de Verenigde Staten.

Hoewel Bethesda vóór de release van Deathloop door Microsoft werd overgenomen, hield het bedrijf vast aan zijn console-exclusiviteitsovereenkomst met Sony. Op dit moment kun je de game alleen op PS5 of pc spelen. Een Deluxe-versie vermeldt ook een PS4-kopie, maar er lijkt op dit moment niets te zijn om het te downloaden of te spelen.

We noemden het spel in onze recensie "een puzzel om in de loop van de tijd uit te zoeken" en "een echte traktatie".