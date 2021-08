Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - The Elder Scrolls V: Skyrim is zonder meer een van de beste role-playing games ooit. Misschien wel de beste ooit (maar laten we niet in discussie gaan). En nu wordt het opnieuw gelanceerd, precies een decennium nadat Skrim voor het eerst werd uitgebracht, om de 10e verjaardag van de game te vieren.

De game, toepasselijk getiteld The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition , is te koop vanaf 11 november 2021, beschikbaar voor Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series S, pc en, wacht erop, PlayStation 4 (en PS5 tot en met compatibiliteit).

Huh, PlayStation zeg je? Dat klopt. Het is een soort verrassende zet, aangezien de ontwikkelaar van de game, Bethesda, eerder dit jaar door Microsoft werd overgenomen. Dat lijkt echter geen invloed te hebben gehad op legacy-titels en eerdere overeenkomsten, dus PS4- en PS5-fans van de game kunnen het oppakken en spelen.

Dus wat kun je verwachten van de 10th Anniversary Edition? Er is de volledige game, die dezelfde verbeterde 2016 Special Edition-heruitgave is, plus de drie DLC-uitbreidingen: Dawnguard, Hearthfire en Dragonborn.

Top PS4-games 2021: beste PlayStation 4- en PS4 Pro-games die elke gamer moet hebben Door Rik Henderson · 17 April 2021 We hebben een lijst samengesteld met games die de moeite waard zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, en er zijn ook veel koopjes.

We zouden denken - of in ieder geval hopen, want het is niet bevestigd - dat Bethesda deze keer ook verschillende technologische verbeteringen heeft doorgevoerd, waardoor met name consolegebruikers hogere framesnelheden en variabele verversingssnelheid (VRR) mogelijk maken.

Er wordt ook gezegd dat de game extra nieuwe functies bevat, waaronder nieuwe speurtochten, bazen, wapens en spreuken - die ervoor zullen zorgen dat je niet dezelfde doorspeelervaring zult hebben als je de titel opnieuw bezoekt.

Hoeveel het precies gaat kosten, moeten we echter afwachten. Hoewel degenen met de Special Edition al in hun collectie zullen kunnen betalen voor een (vermoedelijk niet de volledige prijs) upgrade om die nieuwe functies te bemachtigen.

We hebben al talloze uren in Tamriel doorgebracht, nou, we zijn bijna klaar om er nog tientallen door te brengen. Kom maar op met de 10-jarig jubileumeditie.