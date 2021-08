Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Om het 25-jarig jubileum van Quake te vieren, heeft Bethesda een geremasterde versie van de game uitgebracht op alle platforms: pc, Xbox, PlayStation en Nintendo Switch.

De game is nu beschikbaar en biedt verbeterde graphics, tot 4K-beelden (afhankelijk van het platform), betere verlichting, nieuwe modellen, bijgewerkte kaarten en een dynamisch schaduwsysteem. Het heeft nu ook breedbeeldondersteuning.

Cross-play-ondersteuning is nu inbegrepen, evenals lokale ondersteuning voor gesplitst scherm voor Deathmatch en co-op. AI-tegenstanders zijn nu ook beschikbaar in Deathmatch.

Bovendien wordt de nieuwe versie van Quake geleverd met alle officiële uitbreidingen, plus een geheel nieuwe die speciaal voor deze release is gemaakt door Wolfensteins ontwikkelaar MachineGames.

De geremasterde versie van het spel is beschikbaar als een gratis update voor iedereen die het op pc bezit via Steam of de Bethesda Launcher. PlayStation-console- en Switch-bezitters kunnen het kopen voor slechts $ 9,99 / £ 7,99.

Het is ook beschikbaar voor hetzelfde bedrag op Xbox, maar Xbox Game Pass- bezitters krijgen het zonder extra kosten als onderdeel van het abonnement (naast Quake II en Quake Arena).

Deze editie van Quake draait momenteel prima op Xbox Series X /S enPS5 door achterwaartse compatibiliteit (tot 4K 60fps), maar een next-gen versie zal "binnenkort" ook beschikbaar zijn als gratis update. Dat voegt native 4K-ondersteuning toe tot 120 fps.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 20 August 2021