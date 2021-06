Starfield bevestigd als exclusief voor Xbox, releasedatum bekend

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Starfield is eindelijk in de openbaarheid - de eerste nieuwe IP waaraan Bethesda in meer dan twee decennia heeft gewerkt, kreeg zijn eerste teaser-trailer als onderdeel van de Xbox E3-persconferentie.

De trailer bevestigt twee enorme nieuwsberichten die het onderwerp waren van discussie over Starfield: de releasedatum en de exclusiviteitssituatie. Ten eerste, die datum - het komt uit op 11 november 2022. Voor de adelaarsogen is dat precies 11 jaar geleden dat de gevierde RPG Skryim uitkwam, dus een grote datum voor Bethesda.

Even belangrijk is echter de exclusiviteit, waarvan werd bevestigd dat deze alleen voor Xbox Series X, S en pc is. Starfield zal niet verschijnen op PS4 of PS5, voor degenen die twijfelen (en het was het onderwerp van duidelijk debat). Dat is echt enorm voor Xbox-fans, maar nauwelijks een verrassing.

Verder deed de teaser-trailer zijn naam eer aan door niet enorm veel te laten zien, behalve dat hij nogmaals zijn gruizige uiterlijk en realistische sciencefiction-universum herbevestigde. We zullen duidelijk de ruimte in gaan, en op basis van het pistool dat prominent in de trailer te zien is, zal het niet de hele tijd een soepele rit zijn.

We zullen hopelijk de komende maanden meer te weten komen over Starfield, ook al duurt het nog een hele tijd voordat het uitkomt. We houden je op de hoogte als en wanneer we meer te weten komen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.