Deathloop preview: staat de tijd aan jouw kant?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Deathloop zou een van de meest opwindende PS5-releases van dit voorjaar worden. Toen werd het een van de vele games die vertragingen opliepen vanwege de langdurige gevolgen van de pandemie, waardoor het werken aan samenwerkingsprojecten een grotere uitdaging dan ooit is geworden.

Nu heeft Arkane Lyon echter tot september de tijd om het op te poetsen, en de extra tijd lijkt ons enthousiasme voor het spel nog verder te vergroten. We hebben een nieuwe begeleide gameplay-walkthrough rechtstreeks van Arkane Lyon en Deathloops gamedirecteur en art director, en we hebben een hoop nieuwe details om te delen.

We hebben een mooie glimp opgevangen van hoe Deathloop begint voor spelers, wat we op geen enkele manier zullen bederven, maar kortom, het spelerspersonage Colt wordt wakker en merkt dat hij vastzit in een tijdlus op Blackreef-eiland, schijnbaar een enorm toevluchtsoord voor de criminele en gestoorde massa. Hij heeft één doel: een manier vinden om de cirkel te doorbreken.

Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan en vereist dat Colt acht belangrijke doelen doodt voordat de lus wordt gereset, elk zwaar beschermd of vermomd. We wisten dat allemaal al grotendeels, maar Arkane gaf ons een nadere blik op hoe dit echt werkt binnen elke loop die een speler begint.

Hoewel het klinkt misschien als dezelfde structuur als een ruiling esque roguelike, waar de spelers krijgen een kans om hun doelstellingen op een rij te voltooien, dan moet vanaf nul te beginnen als ze niet kunnen beheren, game director Dinga Bakaba was bij moeite om laten zien hoe de game verschilt van die sjabloon.

Om te beginnen is er enige permanentie tussen runs - spelers kunnen een stof genaamd Residium verzamelen om upgrades te verdienen die tussen runs doorgaan. Bovendien laat een Reprise-systeem ze drie keer sterven voordat een run daadwerkelijk eindigt, een beetje bewegingsruimte die het veel gemakkelijker maakt om te experimenteren.

Een enorm stukje informatie is echter dat zelfs als een run begint, spelers volledig vrij zijn om te gaan waar ze willen en te plannen hoe ze willen. Blackreef is verdeeld in vier dikke zones: The Complex, Updaam, Fristad Rock en Karls Bay. Elk is ongeveer zo groot als de grootste niveaus die de Dishonored-serie heeft aangeboden, maar schijnbaar dichter met details en interieurs.

Elk van deze vier zones kan worden bezocht tijdens de vier tijdvakken van de dag die de lus toestaat, en elk zal radicaal verschillen tussen de vakjes. Een kasteelgedeelte kan s middags rustig en onbezet zijn, maar het bruist van het leven tijdens een feest in de avond, terwijl een bibliotheek bijvoorbeeld openingstijden heeft waardoor je het alleen op bepaalde tijden kunt bezoeken.

Als dat ingewikkeld klinkt, is het dat ook - maar vanuit het perspectief van de speler zou het doodeenvoudig moeten zijn. Stel dat u zich s middags in een gebied bevindt en een aanwijzing ontdekt die u wilt opvolgen in een ander gebied waarvoor het reeds verdwenen ochtendslot nodig is. Je kunt gewoon je run beëindigen (door van een klif af te rennen of een onverstandig gevecht aan te gaan) en een nieuwe beginnen, waarbij je ervoor kiest om rechtstreeks naar de juiste zone te gaan. Zelfs als je meteen naar het avondvak wilt gaan om aan een bepaalde draad te trekken, is dat prima en toegestaan.

Door dit zon eenvoudig systeem te maken om snel mee rond te zippen, zei Bakaba dat de hoop is dat spelers eenvoudig de leads kunnen volgen waarin ze geïnteresseerd zijn, terwijl de game zich bezighoudt met alle complexe planning en AI op de achtergrond. Elke gespeelde lus, kort of lang, biedt meer informatie die een slimme speler kan gebruiken om erachter te komen wat er precies aan de hand is in Blackreef en hoe ze hun doelen effectiever kunnen uitschakelen.

Maar terwijl je bezig bent met je zaken, zul je het niet gemakkelijk hebben - er zijn menigten vijanden die feesten en ontspannen rond Blackreef, allemaal met orders voor shoot-on-sight. Maar behalve deze heb je nog een serieuze tegenstander om je zorgen over te maken: Julianna.

Deze rivaliserende huurmoordenaar zal je stalken en hinderen, proberen een kill te scoren om je lus te beëindigen, en ze wordt bestuurd door een meer gecompliceerde en agressieve AI of door een andere menselijke speler. Dit multiplayer-facet van Deathloop is een van de grote wendingen en het lijkt erop dat het voor veel plezier kan zorgen.

Je zult als Julianna in de spellen van andere spelers kunnen vallen om vallen voor hen te plaatsen en ze proberen te verzenden op een manier die jij geschikt acht, met cosmetische beloningen en meer krachten om voor haar te ontgrendelen terwijl je dingen onder de knie krijgt. Als je die extra stress niet wilt, kun je natuurlijk gewoon offline spelen en de strijd aangaan met de AI.

In de previewbeelden zeggen we dat Blackreef zelf de facturering door Sébastien Mitton als een van de hoofdpersonages van de game waarmaakt. We zagen hetzelfde gebied in een paar verschillende tijdzones, met in elk totaal verschillende belichting en vijandelijke lay-outs.

Het is een weelderig ontworpen paradijs uit de jaren 60 vol bizarre beelden en geweldige kamers om te verkennen, boordevol gesprekken om af te luisteren, records om door te archiveren en notities om te lezen. Dit alles zal u meer inzicht geven in wat er aan de hand is.

Het is duidelijk dat er ook veel visuele variatie te vinden is tussen paleisachtige woningen en industriële omgevingen, griezelige kassen en uitgestrekte landschappen, en we kunnen niet wachten om de ins en outs van naderbij te leren kennen.

In feite kreeg de grafische situatie in het algemeen ook wat nieuwe duidelijkheid door de preview. We kunnen bevestigen dat de game streeft naar een soepele 60FPS op PS5, met een adaptieve 4K-resolutie. Onze videofeed was in 1080p, dus we kunnen de kwaliteit van die oplossing niet bevestigen, maar het werkte perfect voor andere titels.

Kortom, de game ziet er geweldig uit, met de verschillende tijdvakken die allemaal hun eigen sterke verlichting bieden, van schitterende ochtendzon tot neon doordrenkte nachtelijke duisternis. Het is echter evenzeer een advertentie voor de art direction als grafische getrouwheid, tot en met de jazzy soundtrack.

Arkane bezuinigt ook niet op de moment-tot-moment gameplay. Net als in de Dishonored-serie en de meer recente Prey, heb je een bundel verschillende manieren om een doelwit van je lijst af te vinken.

Om het simpel te houden, heb je een leuk arsenaal aan wapens om te verkennen, van pistolen met dubbele bediening tot shotguns en LMGs, of stille schiethamers voor een onopvallende voorsprong. Je kunt ook effectief melee maken, en een enigszins verwaterde versie van de almachtige kick van Arkanes Dark Messiah of Might and Magic is terug om je mensen rond te leiden, van kliffen of in gevaren.

Ook een duidelijk blad uit het Dishonored-boek halen is een reeks krachten die je kunt ontgrendelen en in niveau kunt stijgen, waaronder een Blink-achtige korte teleport genaamd Shift, of de kans om meerdere vijanden aan elkaar te koppelen om ze in één klap te doden met behulp van Nexus .

Collectible Trinkets kunnen je uitrusting verder aanpassen door aan te passen hoe je wapens en personagevaardigheden werken, en je kunt deze tijdens de vlucht verwisselen, wat zorgt voor een aanpasbaar systeem dat voor echt unieke manieren kan zorgen om je doelen te bereiken.

Je begint misschien eenvoudig, maar je kunt snuisterijen verzamelen om een maniak met dubbele zwaaiende, dubbel springende maniak te worden. Zet je schrap wanneer de game uitkomt om te zien hoe speedrunners dingen op echt absurde manieren voltooien.

Als Arkane de extra tijd kan gebruiken om het spel op te poetsen tot een perfecte glans (en dat is zeker hoe het er al begint uit te zien), zou Deathloop een serieus uitzinnige mix van plezier moeten bieden wanneer het in september uitkomt.

Van het plezier van het ontdekken van de uitgestrekte omgevingen van Blackreef tot het ontdekken waarom en hoe de tijdlus werkt, en de talloze manieren om de pijn op de verdorven inwoners te stapelen, we kunnen niet wachten om zowel meer te zien als het in handen te krijgen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.