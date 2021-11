Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bethesda is een gaming-titan met een aantal van de meest populaire franchises ter wereld onder zijn riem, zoals Fallout en The Elder Scrolls. Nu werkt het echter aan iets compleet nieuws: een totaal nieuwe sciencefiction-IP.

De game heet Starfield, voor zover we weten, en je bent op de perfecte plek om alles te weten te komen wat we weten over de aankomende titel.

Bethesda onthulde Starfield op E3 in 2018 met de bovenstaande teaser-trailer die ons weinig te bieden heeft — het duurt slechts een minuut! Die suggestieve naam zette de geruchtenmolen op volle toeren, maar er zat geen releasedatum bij.

Nu hebben we echter eindelijk een datum — op E3 2021 opende Bethesda de Xbox-presentatie met een langere trailer voor de game en bevestigde de releasedatum als 11 november 2022.

Dat betekent dat de game nog ver weg is, maar we hebben in ieder geval een datum om naar uit te kijken.

Wat in de loop der jaren een simpele schatting zou zijn geweest, is ingewikkelder geworden als het gaat om de waarschijnlijke platforms van de game. Per slot van rekening heeft Microsoft onlangs de blockbuster-aankoop van Bethesda afgerond, en exclusieve namen van grote namen zullen daar zeker een belangrijke drijfveer achter zijn geweest.

Daarom was het geen grote verrassing om bevestiging te krijgen dat de game exclusief zal zijn voor Xbox-consoles en pc wanneer deze wordt uitgebracht - Starfield zal niet verschijnen op de PS4 of PS5.

Terugkerend naar de goede kant van die informatie, de game wordt ook rechtstreeks uitgebracht op Xbox Game Pass, dus als je een abonnee bent van die service, kun je deze meteen zonder extra kosten spelen.

Zelfs na twee trailers weten we nog steeds bijna niets over Starfield, met alleen hints die door dat paar clips worden gegeven. De originele teaser toont een planeet voordat een satelliet wordt onthuld die zich ontvouwt en door een soort kosmisch wormgat of poort ritselt.

Het woord "constellatie" verschijnt ook gedeeltelijk aan het begin - en het komt ook terug in de tweede trailer, deze keer een groep mensen genoemd. Todd Howard bevestigde in een interview met The Telegraph dat deze groep de sleutel tot het verhaal is en noemde ze een "laatste groep ruimteverkenners".

De groep is blijkbaar een van de verschillende facties waarmee de speler in het spel zal communiceren - een bekend concept voor liefhebbers van Bethesdas eerdere RPGs. We hebben korte vignetten van de ontwikkelaar gehad over enkele van de nederzettingen die je in Starfield zult bezoeken, waaronder New Atlantis hieronder, evenals Neon en Akila .

De clips zijn superkort en bevatten alleen geanimeerde concept art, maar ze geven toch enkele hints over hoe de wereld van Starfield zou kunnen werken, dus het is de moeite waard om ze te bekijken.

Of we hierdoor allemaal de rol van ruimtevaarder of astronaut op ons nemen, en het soort verhaal dat de game zal vertellen, zal met de tijd moeten uitkomen. Bethesda is duidelijk gespecialiseerd in open-world RPGs, dus we vermoeden ook dat het waarschijnlijk in een vergelijkbare mal past.

We weten echter dat je een aangepast personage zult maken - zoals bevestigd tijdens een Reddit-discussie , laat de game je je voornaamwoorden en geslacht kiezen, met dialoog opgenomen om de keuzes die je kiest te ondersteunen, een leuke inclusieve toets.

Het gammele karakter van die satelliet in de eerste teaser, en enkele oudere citaten van Bethesda supremo Todd Howard, laten het klinken alsof ruimtereizen in Starfield echter geen gemakkelijke prestatie zullen zijn. Toen hij in 2019 met Elon Musk sprak, vergeleek Howard het met "vluchten in de jaren 40, alsof het gevaarlijk is", dus we hopen dat er wat interessante mechanica op dat front zou kunnen zijn.

Na een flink stuk radiostilte kwamen er eind 2020 een paar afbeeldingen uit het niets, waaronder die hierboven, die zogenaamd afkomstig waren van pre-release Starfield-builds. Er is geen bewijs hiervoor, en slechts enkele overeenkomsten in het ontwerp van de gebruikersinterface in vergelijking met de officiële Starfield-website om het te ondersteunen.

Het is niet veel om door te gaan, maar het lijkt erop dat het een paar details bevestigt, waaronder de mogelijkheid om in de game te ruimtewandelen en het feit dat het een perspectief van een derde persoon zou kunnen hebben. Het lijkt er ook op dat spelers hun uitrusting en wapens kunnen kiezen, te oordelen naar het pictogram linksonder.

Nogmaals, dit is alles waar we ons op dit moment in moeten verdiepen - het is vrij dun, maar het zal interessant zijn om terug te kijken als we meer informatie hebben, om erachter te komen of dit het echte artikel is.