(Pocket-lint) - Bethesda is een gaming-titaan met enkele van de meest populaire franchises ter wereld onder zijn riem, zoals Fallout en The Elder Scrolls. Nu werkt het echter aan iets compleet nieuws - een totaal nieuw sciencefiction-IP.

De game heet Starfield, zoveel weten we, en je bent op de perfecte plek om alles te weten te komen over de aankomende titel.

Bethesda onthulde Starfield op de E3 in 2018 met de bovenstaande teaser-trailer die ons heel weinig geeft - het is maar een minuut lang! Die suggestieve naam zette de geruchtenmolen in een stroomversnelling, maar er was geen releasedatum bij.

We zijn duidelijk jaren vanaf dat punt en hebben nog niet veel meer over Starfield gehoord. We weten wel dat het nu de hoofdprioriteit is bij Bethesda en voorrang heeft op de eveneens aangekondigde Elder Scrolls 6 , dus er worden duidelijk genoeg middelen naar toe gegooid.

Wat voor soort release dat zich vertaalt, is niet duidelijk, maar recente indicaties zijn dat Bethesda hoopt het dit jaar , in 2021, te kunnen publiceren - het in de zomer te onthullen en in de winter uit te brengen. Dat klinkt veelbelovend, hoewel het een vrij krappe ommekeer is. We gaan waarschijnlijk onze weddenschappen indekken en zeggen dat 2022 nog steeds de meest waarschijnlijke datum is, met een onthulling dit jaar.

Wat slechts een paar maanden geleden een simpele schatting zou zijn geweest, is ingewikkelder geworden als het gaat om de waarschijnlijke platforms van de game. Microsoft heeft tenslotte onlangs de kaskraker van Bethesda afgerond, en exclusieve producten van grote namen zullen daar zeker een belangrijke drijfveer achter zijn geweest.

Daarom zijn we er vrij zeker van dat, tenzij Sony een soort geheime deal heeft getekend, je kunt verwachten dat Starfield exclusief is voor Xbox-consoles. Hoogstwaarschijnlijk is het ook alleen op Xbox Series X en S, omdat het voor de hele wereld klinkt als een titel van de volgende generatie.

Pc-spelers moeten echter niet wanhopen - Bethesda heeft het platform altijd goed behandeld, en Xbox Game Pass voor pc betekent dat we er vrij zeker van zijn dat het daar ook op de lanceringsdag zal aankomen. Onnodig te zeggen dat we denken dat het vanaf dag één ook op console Game Pass zal zijn, een echte traktatie voor abonnees verderop.

We weten bijna niets over Starfield, met de enige hints die door die cryptische teaser-trailer worden gegeven. Het toont een planeet voordat een satelliet wordt onthuld die zich ontvouwt en door een soort kosmisch wormgat of poort ritst.

Het woord "sterrenbeeld" verschijnt ook gedeeltelijk aan het begin - maar we schrapen hier de ton! De realiteit is dat we maar een paar dingen zeker weten - het is bijvoorbeeld een sci-fi-game, en het lijkt erop dat er themas van ruimteverkenning zijn om in te gaan.

Of we nu de rol van ruimtevaarder of astronaut aannemen, en het soort verhaal dat de game zal vertellen, zal met de tijd moeten uitkomen. Bethesda is duidelijk gespecialiseerd in RPGs in de open wereld, dus we vermoeden ook dat het waarschijnlijk in een vergelijkbare vorm past.

De gammele aard van die satelliet in de teaser, en enkele citaten van Bethesda supremo Todd Howard, laten het klinken alsof ruimtevaart in Starfield geen gemakkelijke prestatie zal zijn. Toen hij in 2019 met Elon Musk sprak, vergeleek Howard het met "vluchten in de jaren 40, alsof het gevaarlijk is", dus we hopen dat er een aantal interessante mechanismen op dat front kunnen zijn.

Na een flinke brok radiostilte, kwamen eind 2020 een aantal afbeeldingen uit het niets opduiken, waaronder de bovenstaande, die zogenaamd afkomstig waren van pre-release Starfield-builds. Hier is geen bewijs van, en slechts enkele overeenkomsten in het ontwerp van de gebruikersinterface in vergelijking met de officiële Starfield-website om er een back-up van te maken.

Het is niet veel om door te gaan, maar het lijkt erop dat het een paar details bevestigt, waaronder de mogelijkheid om in de game ruimte te lopen en het feit dat het een derde persoonsperspectief zou kunnen hebben. Het lijkt er ook op dat spelers hun uitrusting en wapens kunnen kiezen, te oordelen naar het pictogram linksonder.

Nogmaals, dit is alles waar we op dit moment in moeten graven - het is vrij dun, maar het zal interessant zijn om terug te kijken als we meer informatie hebben, om erachter te komen of dit het echte artikel is.

