Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is veel heen en weer gegaan over de vraag of de onlangs bevestigde aankoop van Bethesda door Microsoft zou resulteren in enorme console-exclusives voor Xbox-gamers in de toekomst, en Xbox-chef Phil Spencer heeft eindelijk een stap gezet om wat broodnodige duidelijkheid te geven.

Hij maakte deel uit van een groot rondetafelgesprek om de komst van Bethesda te vieren, wat de moeite waard is om volledig op YouTube te bekijken als je nieuwsgierig bent. Het staat vol met interessante weetjes, maar de sectie die de meeste buzz genereert, is waar Spencer exclusiviteit in details behandelt.

Hij verduidelijkt dat hij niet zomaar kan zeggen dat elke Bethesda-game exclusief zal zijn, aangezien er duidelijke uitzonderingen op komst zijn, zoals Deathloop en GhostWire: Tokyo in de pijplijn, vervolgt hij: "als je een Xbox-klant bent, wil ik dat je moet weten dat dit gaat over het leveren van geweldige exclusieve games voor jou die worden geleverd op platforms waarop Game Pass bestaat. En dat is ons doel, daarom doen we dit, dat is de basis van dit partnerschap dat we opbouwen - en de creatieve capaciteit die we voor Xbox-klanten op de markt kunnen brengen, wordt de beste die het ooit is geweest voor Xbox nadat we hier klaar zijn. "

Dat is net zo duidelijk als we het hebben gehad - Bethesdas grote aankomende games, waar ze niet gebonden zijn aan bestaande online communities of contracten, zullen exclusief op Game Pass-platforms te zien zijn. Dat betekent dat de hoop van iedereen om The Elder Scrolls 6 of Starfield op hun PS5 te spelen, met andere woorden een behoorlijk grote hit heeft gekregen.

Dat geldt ook voor mensen als de Doom en Wolfenstein-serie, maar het is de moeite waard om te vertellen wat een Game Pass-platform is - dit laat heel veel ruimte voor de verwachting dat pc-gamers deze grote games zullen krijgen, dus het is niet alleen leuk voor Xbox-bezitters die vooruitgaan.

Geschreven door Max Freeman-Mills.