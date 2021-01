Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als het gaat om meeslepende first-person-games met nieuwe gameplay en complexe systemen om te veroveren op ingewikkeld opgemaakte niveaus, is er geen ontwikkelaar zoals Arkane. De Dishonored-serie zijn enkele van de meest inventieve, verrassende games van de afgelopen jaren, en het is klaar om een nieuwe indruk te maken met de volgende titel, Deathloop.

De game is een getimede console exclusief voor de PlayStation 5 en zal ook op pc verschijnen, en er is veel unieks aan. Daarom hebben we alle belangrijke details die u moet weten hier verzameld.

Deathloop werd lang geleden aangekondigd, maar de lanceringsdatum werd pas eind 2020 bevestigd. De game komt uit op 21 mei 2021, zowel op PS5 als op pc, waardoor het een van de eerdere titels van derden wordt. zijn weg naar Sonys nieuwste, krachtigste console.

Dit is waar dingen een beetje ingewikkelder worden - zoals we al zeiden, Deathloop komt in eerste instantie uit op de PS5 en pc. Omdat de game echter werd aangekondigd en getoond als een exclusieve console, verschoof de grond onder Arkane.

De ontwikkelaar is eigendom van Bethesda, dat momenteel wordt gekocht door Microsoft, wat duidelijk de Xbox Series X en S maakt. Plots heeft Bethesda ontdekt dat ze een exclusiviteit publiceert voor wat in feite een rivaliserende consolemaker is.

Het is de verdienste dat het Xbox-team heeft bevestigd dat er niets zal veranderen voor de lancering van Deathloop en dat het een jaar exclusief voor PS5 zal blijven. Daarna kun je er echter goed geld op inzetten om onmiddellijk naar de next-gen Xboxes te gaan, en hoogstwaarschijnlijk meteen Game Pass.

Deathloop speelt zich af op het eiland Blackreef, een mysterieuze plek die lijkt te spelen in een soort alternatieve realiteitsversie van de jaren 60, althans wat mode betreft. Een enorm scala aan snode types verzamelt zich op het eiland en geniet van een eeuwigdurend, sadistisch feest dankzij een tijdlus die een enkele dag keer op keer reset.

Spelers zullen Colt besturen, een man die door het hele eiland wordt opgejaagd terwijl hij de lus probeert te doorbreken door acht belangrijke doelen te doden binnen een strikte tijdslimiet. Sterf of slaag niet om ze allemaal voor middernacht te doden, en de lus wordt opnieuw ingesteld voor een nieuwe poging.

Het ziet eruit als een levendig verhaal dat met flair wordt verteld, en Arkane zegt dat het eiland zich als een eigen personage zal gaan voelen tegen de tijd dat spelers verder door hun runs komen, dus we kunnen niet wachten om onze tanden erin te zetten en te ontdekken precies uit waarom Colt op de vlucht is en hoe de tijdlus echt werkt.

Dit is waar dingen sappig worden - Deathloop ziet eruit als een absoluut smorgasbord van gameplay-elementen. Het is een first-person shooter en lijkt een beetje op een Roguelike gestructureerd, in die zin dat je voortgang wordt gereset als je doodgaat. Echter, net als de beste games van dat genre, zou de kennis die je bij elke run opdoet je moeten helpen om de volgende keer verder te komen.

Er zijn duidelijk heel veel wapens te vinden en te gebruiken, met trailers die pronken met jachtgeweren, pistolen, SMGs, sluipschuttersgeweren en meer bizarre technologie, terwijl Colt ook toegang heeft tot wat lijkt op een aantal behoorlijk krachtige speciale vaardigheden.

Deze lijken de mogelijkheid te bevatten om korte afstanden te teleporteren, wat bekend zal zijn bij Dishonored-spelers, en mensen rondleiden met wat kracht, onder andere. Spelers zullen snel en efficiënt moeten zijn om al hun acht doelen te doden terwijl ze 24 uur in de game over de kaart rennen.

Een andere geweldige wending komt echter in de vorm van Deathloops multiplayer - ze volgen de hele weg is een rivaliserende huurmoordenaar, Julianna, wiens enige doel is om Colt te vermoorden. Deze moordenaar wordt bestuurd door een andere binnenvallende speler (hoewel je ervoor kunt kiezen om hem in plaats daarvan door AI te laten besturen), wat ons doet denken aan de invasie-mechanica van de Dark Souls-games.

De controle over Julianna overnemen om de plannen van andere spelers te verstoren, of erin slagen een binnenvallende speler in je eigen spel te verslaan, klinkt voor ons als een verbazingwekkende hoeveelheid extra drama en onvoorspelbare chaos.

