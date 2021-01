Nieuwe Indiana Jones-game aangekondigd door Bethesda

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bethesda heeft aangekondigd dat het een nieuwe Indiana Jones-game ontwikkelt, met de studio achter de Wolfenstein-games aan het roer.

Uitvoerend geproduceerd door Todd Howard (Fallout, The Elder Scrolls), zal ook worden gemaakt in samenwerking met Lucasfilm Games.

Er is momenteel weinig meer bekend, met tot nu toe alleen een teaserclip op Twitter. We weten nog niet eens welk genre van de game het zal zijn, of het een first-person shooter / actiegame zal worden zoals de anderen van MachineGames of dat het meer in de Tomb Raider third-person-vorm zal zijn.

Een nieuwe Indiana Jones-game met een origineel verhaal is in ontwikkeling vanuit onze studio, @MachineGames , en wordt uitvoerend geproduceerd door Todd Howard, in samenwerking met @LucasfilmGames . Het zal even duren voordat we meer te onthullen hebben, maar we zijn erg verheugd om het nieuws van vandaag te delen! - Bethesda (@bethesda) 12 januari 2021

Het zal even duren voordat we erachter komen, zo lijkt het: "Het zal nog wel even duren voordat we meer te onthullen hebben", aldus het Bethesda Twitter-account.

Bethesda (Zenimax Media) wordt momenteel overgenomen door Microsoft om toe te voegen aan de steeds groter wordende lijst van grote ontwikkelingsstudios onder de vlag van Xbox Studios.

De te betalen prijs is $ 7,5 miljard en de overname zal naar verwachting in de tweede helft van 2021 worden afgerond.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de Indy-game dit jaar ook zal verschijnen, staan zowel Deathloop als Ghostwire: Tokyo gepland voor de komende maanden.

Het ziet er allemaal een stuk rooskleuriger uit voor het bedrijf na de gevolgen van Fallout 76.

Geschreven door Rik Henderson.