Bethesda reviseert RPG-engine voor Elder Scrolls 6

(Pocket-lint) - Bethesda is al een tijdje stil op het releasefront, sinds het ietwat noodlottige debuut van zijn online shooter Fallout 76, maar het is duidelijk een stuk drukker geweest aan de zakelijke kant van de dingen.

De overname door Xbox is aan de gang, hoewel de omvang van de deal betekent dat het enige tijd zal duren om te voltooien, worden er nog enkele grote bewegingen gemaakt in afwachting dat de ontwikkelaar onder controle van Xbox komt.

Bethesdas regisseur Todd Howard is lang de luidruchtigste stem geweest als het gaat om de games en projecten van de studio, en hij gaf onlangs een behoorlijk verhelderend interview op de Develop: Brighton Digital 2020-conferentie, die je hieronder volledig kunt zien.

Er zitten heel veel interessante weetjes in, niet in de laatste plaats het feit dat Bethesda werkt aan een totale herziening van de game-engine om de langverwachte aankomende titels The Elder Scrolls 6 en Starfield van stroom te voorzien, hoewel geen van beide waarschijnlijk zal verschijnen of zelfs maar substantieel zal worden getoond nog een paar jaar.

Dat is opwindend nieuws gezien het feit dat de huidige versie van de RPG-engine er een beetje lang uitzag tegen de tijd dat Fallout 4 rondrolde. Het team dat eraan werkt, is blijkbaar ook veel groter dan eerdere herschrijvingen rechtvaardigden.

Elders bevestigde Howard dat zowel de volgende Elder Scrolls-game als Starfield Xbox Game Pass-games op de eerste dag zouden zijn, als onderdeel van de nieuwe relatie die het met Microsoft zal smeden - zoals al blijkt uit de snelle komst van Doom Eternal op de service na de overname werd aangekondigd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.