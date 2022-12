Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Soms voelt een spel aan alsof het veel recenter is uitgekomen dan het is, en The Elder Scrolls V: Skyrim staat bovenaan dat lijstje. Talloze heruitgaven en ports van het spel verhullen het feit dat het al meer dan tien jaar geleden is dat het spel uitkwam.

Hoewel Skyrim naar de current-gen consoles is gekomen met visuele upgrades, en is vertaald naar een superieure VR-ervaring, is er niet veel dat je kunt doen om de anticipatie van fans op het volgende spel in de langlopende Elder Scrolls-serie te temperen. Het beste van alles is dat we weten dat ontwikkelaar Bethesda er op de een of andere manier aan werkt, hoewel de release ervan nog lang op zich laat wachten.

We hebben alles wat we weten over The Elder Scrolls VI hier verzameld voor je surfplezier, hoe dan ook.

The Elder Scrolls 6 releasedatum

De trailer die we hierboven hebben ingesloten is ongeveer zo officieel als het nieuws over The Elder Scrolls 6 is gekomen - het werd door Bethesda getoond op de E3 in 2018 voor een enorme ontvangst. Fans werden, begrijpelijkerwijs, waanzinnig enthousiast over de mogelijkheid dat ze binnen een paar jaar in een nieuwe spelwereld zouden avonturieren.

Nou, de tijd maakt ons allemaal gek, en sindsdien is er nary a peep over de game. Pete Hines is eigenlijk de top messaging en marketing bod bij Bethesda, en dropte deze bom toen een fan op Twitter vroeg naar details over het spel een lange tijd terug in 2020:

Het is na Starfield, waar je vrijwel niets van weet. Dus als je me nu om details komt vragen en niet over jaren, dan faal ik in het managen van je verwachtingen - Pete Hines (@DCDeacon) 10 mei 2020.

Nou, we weten nu veel meer over Starfield, inclusief het feit dat het in 2023 uitkomt - maar dat betekent helaas dat TES 6 nog steeds op de lange baan geschoven wordt. Bethesda-opperman Todd Howard bevestigde in een interview met IGN in juni 2022 dat de volgende Elder Scrolls-game nog steeds in pre-productie is.

Dat betekent dat we helemaal niet optimistisch zijn over het moment waarop de game uitkomt. Realistisch gezien denken we dat eind 2025 de vroegste datum is waarop het spel klaar kan zijn, en we denken dat ergens in 2026 een slimmere gok is, zo niet later.

De setting en het verhaal van The Elder Scrolls 6

Maar zelfs als het nog een tijdje duurt, kunnen we gelukkig nog steeds een paar onderbouwde gissingen doen over de inhoud van het spel. Om te beginnen is het vrijwel zeker dat het spel zich afspeelt in Tamriel, het fictieve continent dat tot nu toe elk Elder Scrolls-spel heeft gehuisvest en dat bestaat uit meerdere regio's, die in de loop van de geschiedenis zijn veranderd.

Veel eerdere The Elder Scrolls-spellen hebben deze regio's in hun naam overgenomen - Skyrim, Morrowind, enzovoort - dus wordt algemeen aangenomen dat TES6 dit voorbeeld zal volgen. Maar wat wordt de naam en de setting? Er zijn een aantal opties - Valenwood, Elsweyr, Akavir, en meer - maar onze voorspelling is dat het een van de drie kanten op zal gaan.

De eerste grote optie is Black Marsh, het meest zuidoostelijke gebied van Tamriel, dat het spel de mogelijkheid biedt om een ander landschap te verkennen dan de berijpte landen van Skyrim. Hier wonen de Argonische hagedismensen, een van de rassen van Tamriel. De naam heeft ook een bepaalde klank, wat altijd helpt bij de verkoop van gamefranchises met miljoenen dollars.

Een andere optie is de trailer die Bethesda hierboven heeft vrijgegeven. Het ziet eruit als een behoorlijk droog klimaat, waardoor het de thuisbasis zou kunnen zijn van de Khajit - katachtige mensachtigen die fanfavorieten zijn geworden. Dan zou het spel zich afspelen in Elsweyr.

Een recente koploper is de theorie dat Hammerfell de plaats is waar we terechtkomen - gevoed door een verse en cryptische Tweet van het officiële Twitter-handvat van de serie:

Beschrijf het verleden en breng de toekomst in kaart.

Op een gelukkig nieuwjaar! pic.twitter.com/bL44CzLDIE- The Elder Scrolls (@ElderScrolls) 31 december 2020.

Tussen de vreemd geplaatste kaarsen en de aanwezigheid van Hammerfell in het zuiden van Skyrim, raken mensen ervan overtuigd dat dit hint naar de setting van de volgende grote game. Voorlopig is dit echter allemaal speculatie en zal er waarschijnlijk enige tijd geen officiële informatie komen - dit alles terwijl Elder Scrolls Online doorgaat met het verkennen van Tamriel, wat betekent dat de teasers wel eens voor nieuwe uitbreidingen voor de MMO zouden kunnen zijn, en niet voor een nieuw spel.

Natuurlijk, buiten de setting is er nog steeds een enorme variatie in het soort verhaal dat het spel zou kunnen vertellen. Krijgen we weer een verhaal over een gevallen god die op zoek is naar een wedergeboorte, of over een lang bekokstoofd onheil dat terugkeert naar vredige landen? In dit stadium is het moeilijk te zeggen.

The Elder Scrolls 6 platforms?

Waar we veel zekerder over kunnen zijn is naar welke platformen het spel waarschijnlijk zal komen - we kunnen er nu vrij zeker van zijn dat het een next-gen titel is. Hoewel de PS4 en Xbox One over een paar jaar nog steeds nieuwe games kunnen krijgen, betwijfelen we of ze aankunnen wat Bethesda grafisch in elkaar knutselt.

De olifant in de kamer hier is echter dat Bethesda nu eigendom is van Microsoft, dus TES6 komt niet meer naar de PS5. Een recente rondetafel zag Phil Spencer zeggen dat Bethesda-games exclusief zouden zijn voor platforms die Game Pass kunnen hosten.

Dat betekent dat we het spel op dit moment eigenlijk maar op een paar platforms kunnen zien aankomen: Xbox Series X, Series S en pc. Daarbovenop maakt de aankondiging dat Bethesda's volgende game, Starfield, niet naar PlayStation komt, het zo goed als zeker dat hetzelfde geldt voor The Elder Scrolls.

Hoewel de Nintendo Switch ook de vereiste port van Skyrim heeft gekregen, ziet die er op sommige plekken meer dan slecht uit, dus we denken dat het een veilige aanname is dat, behoudens grote hardwareveranderingen van Nintendo, de super kleine console de nieuwe Elder Scrolls-game niet aankan.

Elder Scrolls 6 gameplay

Op het gebied van gameplay zijn er ook enkele veilige aannames die we kunnen maken over wat je kunt verwachten van TES6, ongeacht de setting. Het wordt vrijwel zeker een traditioneel rollenspel waarbij je zelf je avonturier en route door de spelwereld kiest. Je kunt in first-person en third-person spelen, en je kunt een tovenaar, krijger, sluwe dief of sluipmoordenaar worden - of een andere combinatie van eigenschappen.

Er zal een hoofdquest zijn die zich bezighoudt met seismische, continentale gebeurtenissen, maar ook ontelbare kleinere, minder tijdrovende boodschappen en onderzoeken om aan te beginnen, waardoor de spelwereld voor nieuwe spelers een eindeloze hoeveelheid content bevat om te ontdekken. Is dat alles?

Maar er zijn natuurlijk nog steeds onbekenden over wat Bethesda zou kunnen veranderen aan zijn systemen, of dat nu in de vorm van een diepgaander magiesysteem is, stealth dat wat meer betrokken is, of zelfs een herzien gevechtssysteem met wat meer reactievermogen.

Bovendien hoorden we eind 2020 dat Bethesda zijn hele gameplay-engine op de schop neemt, dus we zouden wel eens met iets veel minder bekends kunnen eindigen dan je zou denken.

Gezien Bethesda's gemengde resultaten in de wereld van online gaming, met de Elder Scrolls Online die het goed doet en Fallout 76 ... minder, is het ook de vraag of de ontwikkelaar zal proberen om online elementen toe te voegen. Wij denken dat dit enigszins onwaarschijnlijk is, althans wat betreft volledige multiplayer, gezien de erfenis van de mainline games, maar alles is mogelijk in dit stadium.

