Top Gear lanceert eigen gameshow online

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De BBC heeft een online spin-offshow van Top Gear gelanceerd. Het gaat nog steeds over autos (losjes) maar gebruikt games in plaats van echte voertuigen.

Het heet Top Gear Gaming en wordt geproduceerd in een vierkant formaat - beter voor sociale weergave - en wordt geleid door Julia Hardy en gamejournalist Mike Channell.

Een aantal elementen uit de hoofdversie van Top Gear zijn aangepast voor de episodische show van 15 minuten, waaronder Star in a Reasonably Still Car, waarin Forza Motorsport wordt gebruikt om de run rond het Top Gear-circuit na te bootsen.

De eerste aflevering is nu beschikbaar op Facebook (en hieronder), met influencer Gav Murphy van RKG als eerste gast.

Het debuut omvat ook een race in een zwarte taxi rond Londen in Watch Dogs: Legion.

Er is nog geen woord over hoeveel afleveringen er in de serie zullen zijn, of dat het een wekelijkse show is.

Het is ook onduidelijk wanneer de belangrijkste Top Gear terugkeert naar BBC One. In april werd echter een speciale aflevering vertoond na het trieste overlijden van voormalig co-host en coureur Sabine Schmitz. Ik liet de terugkeer zien van verschillende andere voormalige gastheren, waaronder Jeremy Clarkson, James May, Matt Le Blanc en Rory Reid.

Je kunt het hier inhalen op BBC iPlayer .