(Pocket-lint) - Bang & Olufsen heeft een tweede generatie versie van zijn premium gamingheadset gelanceerd, de Beoplay Portal.

De nieuwste game-specifieke hoofdtelefoons worden geleverd met een betere batterijduur en een aantal andere verbeteringen ten opzichte van het paar dat vorig jaar exclusief voor Xbox is gemaakt, maar het belangrijkste verschil is dat ze nuPlayStation 5 , PS4 en pc ondersteunen.

Dankzij Bluetooth-connectiviteit kunnen ze ook worden gebruikt met mobiele apparaten enNintendo Switch . Xbox-gebruikers die willen afzien van draadloze connectiviteit voor de verbeterde functies, kunnen deze ook gebruiken wanneer ze bedraad zijn.

Het ontwerp is vrijwel hetzelfde van jaar tot jaar, met een leren en aluminium constructie die meer lijkt op andere high-end B&O over-ear-modellen. Er is geen boommicrofoon, maar een virtuele boomarm die in plaats daarvan beamforming-microfoons rond de oorschelp gebruikt.

Adaptieve actieve ruisonderdrukkingstechnologie is ingebouwd om ongewenste externe afleiding te blokkeren, terwijl elk oor een 40 mm elektrodynamische driver met een neodymiummagneet heeft.

Qualcomm aptX Adaptive wordt ondersteund via Bluetooth 5.1, net als de AAC- en SBC-codecs.

De 2e generatie Portal maakt verbinding met een PS5, PS4 of pc via een 2,4 GHz draadloze dongle, waardoor latentie grotendeels wordt geëlimineerd. De levensduur van de batterij zou tot 19 uur bedragen met draadloos, Bluetooth en ANC. Dat kan worden verlengd tot 42 uur met alleen Bluetooth en ANC ingeschakeld.

Nadat we ze zelf hebben uitgeprobeerd tijdens een speciaal evenement in Londen - waar we FIFA 22 speelden met Liverpool-voetballer Trent Alexander-Arnold - kunnen we gerust zeggen dat ze net zo comfortabel zijn als een gamingheadset die we hebben gedragen, met een gewicht van slechts 279 g en veel vulling rondom de hoofdband en oorschelpen.

We zullen ze zeer binnenkort volledig beoordelen.

De Bang & Olufsen Beoplay Portal-headset uit 2022 is nu verkrijgbaar in de kleuren zwart antraciet, grijze mist en marineblauw en kost £ 449 / € 499 / $ 499.

Geschreven door Rik Henderson.