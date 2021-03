Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vorig jaar juni kondigde Bang & Olufsen aan dat het samenwerkte met Xbox voor een "nieuwe audiopropositie", waarvan men dacht dat het destijds een gamingluidspreker was.

Het product in kwestie is nu echter aangekondigd en het is eigenlijk de eerste uitstap van het high-end Deense merk naar gamingheadsets.

De Bang & Olufsen Beoplay Portal-hoofdtelefoons zijn niet alleen ontworpen voor gamers, ze worden geleverd met Xbox draadloze connectiviteit en Bluetooth 5.1 en zijn dus net zo geschikt voor mobiel en tv kijken als wanneer ze zijn aangesloten op een Xbox-console of Windows-pc.

Ze vallen onder de nieuwe banner "Designed for Xbox Limited Series" - een label van Microsoft om de meest premium gamingaccessoires te vertegenwoordigen. Dat stelt ze in staat om naadloos samen te werken met de Xbox Series X / S en oudere Xbox One, te koppelen alsof ze een controller of Xboxs eigen draadloze headset zijn .

Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen tussen hen die die premium-tag beveiligen.

De Beoplay Portal heeft een uitgesproken B & O-designesthetiek. Lijkt op de onlangs uitgebrachte Beoplay HX draadloze telefoons, de constructie is gemaakt van een mengsel van geanodiseerd aluminium en bamboevezeltextiel. De oorschelpen zijn van zacht traagschuim bedekt met lamsleer.

Bang & Olufsen

Aan de buitenkant van elke beker zitten ronde alumimale schijven, die aanraakbedieningen hebben. En in plaats van een fysieke microfoonarm, gebruikt de Portal wat de fabrikant een "virtuele boom" noemt. Dit combineert directionele beamforming-technologie met vier microfoons die voor spraak worden gebruikt.

Adaptieve actieve ruisonderdrukking is ingebouwd in twee, met behulp van andere, speciale microfoons om ervoor te zorgen dat extern omgevingsgeluid wordt tegengegaan, zodat u beter kunt opgaan in het kijken naar games, muziek of films.

Belangrijk is dat voor een gamingheadset, die nodig is voor langere gebruiksperioden, het gewicht van de Portal slechts 282 g is. Het ontwerp houdt ook rekening met de contactplekken op het hoofd van een gebruiker en zorgt daar voor extra comfort en gewichtsverdeling over de kaaklijn.

De batterijduur is ook geschikt voor lange speeltijden, met maximaal 12 uur gebruik geclaimd bij gebruik van het Xbox Wireless-protocol, Bluetooth en ANC allemaal actief. De hoofdtelefoon kan tot 24 uur meegaan met actieve Bluetooth en ANC.

Opladen gaat via USB-C, met een volledige lading mogelijk in drie uur.

Dolby Atmos voor hoofdtelefoons en de aptX Adaptive draadloze streamingstandaard worden beide ondersteund.

Qua prestaties bevat elk oor een aangepaste elektrodynamische driver van 40 mm met neodymium-magneten.

De nieuwe hoofdtelefoon kan in hoge mate worden aangepast via de mobiele Bang & Olufsen-app, die verschillende geluidssignaturen voor verschillende soorten games zal bevatten. Naast Xbox werkte het bedrijf samen met de Deense eSports-organisatie Astralis om ervoor te zorgen dat de modi overeenkomen met wat wordt verwacht bij het spelen van verschillende spelgenres.

Het is ook vermeldenswaard dat Bang & Olufsen aan Pocket-lint vertelde dat de hoofdtelefoon, naast Xbox One, Xbox Series X / S en pc, kan worden gebruikt met andere bronnen - zoals Mac via Bluetooth en zelfs PlayStation via een meegeleverde audiokabel. aangesloten op de DualShock / DualSense-controller. Geen van beide platforms krijgt echter de uitgebreide reeks extra functies die beschikbaar zijn via Xbox en Windows.

De Bang & Olufsen Beoplay Portal Wireless Gaming Headphones zijn vanaf 30 maart verkrijgbaar in de VS en vanaf 29 april wereldwijd. Er zijn drie kleuren beschikbaar: zwart antraciet, grijs mist en marineblauw.

Elk kleurenschema kost £ 449 in het VK, $ 499 in de VS en € 499 in Centraal-Europa.

squirrel_widget_4353276

Geschreven door Rik Henderson.