(Pocket-lint) - Asus heeft 's werelds eerste 500Hz G-Sync gaming monitor aangekondigd.

De Asus ROG Swift 500Hz gaming monitor is primair ontworpen voor eSports en werd onthuld tijdens Nvidia's Computex keynote op maandag.

Het beeldscherm is volledig ontworpen voor competitief PC-gamen, maakt gebruik van een eigen E-TN (eSports TN) paneel en beschikt over een Nvidia G-Sync eSports-modus met instelbare trilling.

Het is ook geoptimaliseerd voor Reflex, met Nvidia Reflex Analyzer-ondersteuning voor realtime statistieken over end-to-end latency in combinatie met een voor Reflex geoptimaliseerde muis en GeForce grafische kaart.

Het hoogtepunt is natuurlijk de verbluffende verversingssnelheid van 500 Hz die, in combinatie met een capabele PC-game-installatie, spelers een voorsprong op de concurrentie kan geven.

Je kunt ook meer horen over de voordelen van hogere framerates en lagere latency in ons recente interview met eSports concurrent en Nvidia GeForce product manager voor de PC Gaming Week speciale editie van de Pocket-lint Podcast.

Tijdens de Nvidia keynote werden ook vier nieuwe gametitels aangekondigd die Reflex ondersteunen.

Icarus, My Time at Sandrock, Soda Crisis en Warstride Challenges zullen zich voegen bij CS:GO, Valorant, Overwatch en Rainbow Six Siege om real-time statistieken weer te geven op een ondersteunde monitor.

Je kunt hier meer lezen over de Nvidia Reflex-technologie.

Geschreven door Rik Henderson.