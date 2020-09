De racesimulator van £ 57K van Aston Martin ziet er bananen uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Simulator-instellingen kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn - iedereen die dit najaar met Microsoft Flight Simulator is begonnen te spelen, leert dat waarschijnlijk - en racesimulators zijn niet anders. Je zou kunnen beginnen met een bescheiden racestuur, maar als je niet oppast, zul je merken dat je je huis opnieuw verbindt om een alles-in-één-opstelling te betalen zoals die van Aston Martin zojuist heeft onthuld.

De AMR-C01 is een samenwerking met Curv Racing Simulators en is een luxe huissimulator, waarbij luxe het sleutelwoord is - de prijs van de simulator begint vanaf £ 57.500 exclusief belasting, dus het is veel voor degenen die geld over hebben. Je zou een echte auto kunnen kopen en geld overhouden om voor die prijs een absoluut oogverblindende gaming-pc te bouwen, maar de AMR-C01 heeft een aantal echt unieke verkoopargumenten.

Het ziet er voor de hele wereld uit als een soort persoonlijk ruimteschip, en gebruikt de zitpositie van de Aston Martin Valkyrie om je in een meeslepende situatie te plaatsen. De carrosserie is volledig van koolstofvezel, repliceert en haalt inspiratie uit de vele prachtige motoren van Aston Martin, en is verkrijgbaar in een hele reeks kleuren - hoewel er maar 150 worden gemaakt, dus een beetje flexibiliteit is logisch.

De simulator is verpakt in een absoluut enorme QHD Samsung-gebogen monitor met een beeldverhouding van 32: 9 om je racers daadwerkelijk op af te spelen, met een ingebouwde pc rond een Nvidia GTX 2080 GPU die de grafische weergave aandrijft. Er is hier misschien geen Ampere-technologie, maar het zal F1 2020 er nog steeds echt goed uit laten zien.

Het brengt ook zijn eigen top-of-the-line stuur, ingebouwd, in de stijl van een Formule 1-auto, maar met iets minder gecompliceerde extras, en een volledige pedalenbox met 200 mm veerweg om ervoor te zorgen dat je echt zin hebt in je rijdt.

Je kunt meer over de simulator vinden op de website , waar je er ook een kunt bestellen als je wat wisselgeld hebt liggen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.