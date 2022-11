Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple Aracde is sinds de lancering in 2019 enorm gegroeid, met een aantal grote games van grote ontwikkelaars die zijn toegevoegd aan de ruim 200 titels die beschikbaar zijn voor abonnees.

Ook komen er regelmatig nieuwe bij, die gratis te downloaden en te spelen zijn op iPhone, iPad, Apple TV en Mac voor wie een Apple Arcade-abonnement of Apple One heeft.

Je kunt je ook gratis aanmelden voor een proefperiode van een maand. Daarna kost een volledig abonnement € 4,99 per maand.

Als je dat doet, zijn dit de games die je deze maand kunt verwachten.

Apple Arcade-games toegevoegd in november 2022

Er worden in november twee grote games toegevoegd aan Apple Arcade.

Football Manager 2023 Touch

Beschikbaar: Nu

Sports Interactive heeft eindelijk FM Touch teruggebracht naar Apple-apparaten, maar dit keer als een Apple Arcade exclusive.

De game kan dus op alle apparaten worden gespeeld, waaronder iPhone, iPad, Mac en Apple TV, en de voortgang wordt direct overgezet. Zo kun je op Apple TV spelen en vervolgens je opgeslagen spel op je iPhone ophalen om in de trein verder te gaan.

SpongeBob SolitairePants

Beschikbaar: 25 november 2022

Dit is een beetje anders dan de meeste SpongeBob SquarePants-games. Het is een interessante kijk op solitaire en bevat meerdere puzzelspeltypen, waaronder een Quest-modus met verschillende uitdagingen. Er is zelfs een Battle-modus voor meerdere spelers.

