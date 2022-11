Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Football Manager 2023 is nu beschikbaar voor verschillende apparaten, waarbij de Touch-editie eindelijk terugkeert naar de mobiele zorg van Apple Arcade.

Dat betekent dat FM 2023 Touch zonder extra kosten beschikbaar is voor Arcade-abonnees op meerdere Apple-producten - iPhone, iPad, Mac en Apple TV. En dus even goed moet werken met verschillende besturingsmethoden. Dat is niet altijd even intuïtief geweest.

Neem bijvoorbeeld het oorspronkelijke debuut van het spel op consoles. Zelfs de studio directeur van Sports Interactive, Miles Jacobson, vindt dat het gebruik van de controller in het verleden verre van ideaal was: "To be frank, it was s**t," legde hij ons uit tijdens een persconferentie op de set van Ted Lasso in de buurt van Londen (spannend genoeg in de daadwerkelijke AFC Richmond persruimte die je op het scherm ziet).

"Het eerste consolegame dat we uitbrachten was onmogelijk te besturen. Mijn advies aan iedereen was om met het toetsenbord te spelen."

Dat komt vooral doordat de consolegame eerder door de PC- en mobiele teams van SI Games werd ontwikkeld, in plaats van door een dedicated unit. Maar dat is nu aangepakt, met een nieuw consoleteam dat de Apple Arcade-versie behandelt, naast de Xbox- en aanstaande PS5-edities.

Ex-BBC games en Codemasters producer, Stu Boyd, werd binnengehaald voor zijn meer console-gerichte expertise: "De vorming van een speciaal consoleteam in de studio heeft daar echt bij geholpen," vervolgt Jacobson.

"Het feit dat je een touchscreen of een controller kunt gebruiken is echt belangrijk voor ons. We hebben dus iemand binnengehaald die weet wat hij doet aan de controller-kant en dit jaar is het veel gemakkelijker te gebruiken."

Apple Arcade is voor nieuwe abonnees een maand lang gratis te proberen. Normaal gesproken kost het € 4,99 per maand voor toegang tot meer dan 200 games, waaronder Football Manager 2023 Touch.

Het is ook beschikbaar als onderdeel van een Apple One-abonnement, dat begint bij € 16,95 per maand, maar ook Apple Music, Apple TV+ en andere voordelen omvat.

