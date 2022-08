Bomberman komt naar iOS via Apple Arcade

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een van de beste games aller tijden komt naar iPhone, iPad, Mac en Apple TV. Bomberman komt op 5 augustus naar Apple Arcade in een gloednieuwe game van Konami.

Amazing Bomberman biedt hectische solo- of multiplayeractie, waarbij het klassieke doolhofgevecht is voorzien van een unieke muzikale soundtrack die het speelveld verandert. Stages veranderen in de maat met het ritme om het spel een moderne twist te geven.

Voor de singleplayer is er een oefenmodus, terwijl er ook online- en vriendengevechten beschikbaar zijn.

Het vervolg op een van de meest succesvolle mobiele oneindige runners komt later in augustus ook naar Apple Arcade.

In Jetpack Joyride 2 jaagt Barry opnieuw door het geheime hoofdkwartier van wetenschappers om hun plannen te dwarsbomen. De game is vanaf 19 augustus verkrijgbaar.

Apple Arcade krijgt deze maand plusversies van twee andere klassieke games: My Talking Tom+ op 12 augustus en Love You to Bits+ op 26 augustus.

In beide versies zijn alle eerder uitgebrachte in-app-aankopen voor beide titels zonder extra kosten inbegrepen.

Top Nintendo Switch-games 2022: beste Switch-titels die elke gamer moet bezitten Door Max Freeman-Mills · 9 juni 2022 Onze gids voor de beste Switch-games - inclusief exclusives, indies, single- en multiplayer-titels.

Apple Arcade is de abonnementsdienst voor games voor iOS, iPadOS, MacOS en tvOS. Het kost € 4,99 / $ 4,99 per maand voor toegang tot meer dan 200 games op Apple-apparaten, met een gratis proefperiode van een maand.

De dienst is ook inbegrepen bij een Apple One-abonnement, dat begint bij € 14,95 / € 14,95 per maand en Apple TV+, Apple Music en 500 GB aan iCloud+-opslag omvat.

Geschreven door Rik Henderson.