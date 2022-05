Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op 20 mei komt er een nieuwe kartracegame naar Apple Arcade die de gameplay van Mario Kart en Sonic Racing combineert met de humor van tekenfilms voor volwassenen, zoals Family Guy en American Dad.

In Warped Kart Racers kun je racen als 20 personages uit de series, maar ook als King of the Hill en Solar Opposites. Je kunt dus een ritje maken met Peter Griffin of Hank Hill in de single-player of in de acht-player face-offs.

Er zijn 16 verschillende racebanen om te navigeren, afkomstig uit iconische afleveringen van elk van de programma's.

Als Apple Arcade-game is de game beschikbaar voor abonnees op Mac, iPhone, iPad en Apple TV. De voortgang wordt opgeslagen in de cloud, zodat je de game op elk van de platforms kunt oppakken en voortzetten.

Ook Badland Party, het gloednieuwe spel dat zich afspeelt in het Badland-universum, komt binnenkort naar Apple Arcade.

De game heeft een vergelijkbare grafische stijl als zijn voorgangers, maar biedt ook multiplayer-actie voor twee tot vier spelers terwijl je de levels doorloopt. Er is ook een singleplayer-mode beschikbaar, met een AI metgezel en de mogelijkheid om van personage te wisselen.

Tot slot zullen in mei ook Goat Simulator+ en Pro Darts 2022+ aan de dienst worden toegevoegd.

Geschreven door Rik Henderson.