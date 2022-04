Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In een poging om de App Store overzichtelijker te maken, lijkt het erop dat Apple van plan is om games te verwijderen die de afgelopen twee jaar geen update hebben gehad.

In een e-mail die door verschillende onafhankelijke ontwikkelaars is verstuurd, staat: "Deze app is al geruime tijd niet meer bijgewerkt en zal over 30 dagen uit de verkoop worden gehaald. Er is geen actie vereist om de app beschikbaar te houden voor gebruikers die de app al hebben gedownload."

"U kunt deze app beschikbaar houden voor nieuwe gebruikers om te ontdekken en te downloaden in de App Store door binnen 30 dagen een update ter beoordeling in te dienen. Als er binnen 30 dagen geen update wordt ingediend, zal de app uit de verkoop worden verwijderd."

De verandering valt onder de paraplu van Apple's App Store Improvement-initiatief, waarbij verlaten apps en apps die het moderne iOS niet meer ondersteunen worden verwijderd.

Het is gemakkelijk te zien hoe een kleinere bibliotheek zou zorgen voor een betere gebruikerservaring bij het zoeken naar apps, maar sommige ontwikkelaars vinden dat de verhuizing enorme hindernissen creëert voor indie-games.

Ik voel me ziek. Apple stuurde me net een e-mail waarin stond dat ze mijn gratis spel Motivoto verwijderen omdat het meer dan 2 jaar oud is.



Het is onderdeel van hun App verbetering systeem.



Dit is niet cool. Console games uit 2000 zijn nog steeds te koop.



Dit is een oneerlijke barrière voor indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR- Protopop Games (@protopop) April 23, 2022

Als het gaat om multiplayer titels, die vaak ophouden te functioneren nadat servers zijn afgesloten, is de stap logisch.

Maar als het gaat om single-player titels, die nog steeds functioneren op moderne iPhones, is het een beetje een vreemde zet.

Apple is niet erg duidelijk geweest over de exacte criteria die maken dat een spel in aanmerking komt voor verwijdering, maar op een pagina op de supportsite voor ontwikkelaars staat te lezen: "We zijn bezig met het implementeren van een doorlopend proces van het evalueren van apps, het verwijderen van apps die niet meer functioneren zoals bedoeld, niet voldoen aan de huidige beoordelingsrichtlijnen, of verouderd zijn."

Geschreven door Luke Baker.