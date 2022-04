Monument Valley 3 en een ander spel in ontwikkeling bij Ustwo

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Monument Valley-ontwikkelaar Ustwo heeft aan Pocket-lint bevestigd dat een derde deel in de serie in ontwikkeling is. Er wordt ook gewerkt aan een aparte nieuwe game.

Monument Valley en zijn vervolg - momenteel op Apple Arcade - zijn enorme hits gebleken, met hun kalme, op puzzels gebaseerde gameplay en sluwe levelontwerp. Monument Valley 3 wordt dan ook lang verwacht.

"We zijn momenteel bezig met personeel voor de volgende aflevering van de Monument Valley-serie", werd ons verteld door senior producer bij Ustwo, John Lau, voor een toekomstige aflevering van de Pocket-lint Podcast .

"Daarmee zitten we in [de conceptfase]. [We] proberen die grens te bewandelen tussen iets nieuws doen en behouden wat ons is voorgegaan.

"Er is ook een andere, ik geloof dat ik kan zeggen, Ustwo-game die in de maak is. Maar op de precieze details daarvan kan ik helaas niet ingaan."

Lau kwam bij de studio nadat Monument Valley 2 was uitgebracht, maar maakte deel uit van het team dat werkte aan de uitbreiding The Lost Forest die eind 2021 werd toegevoegd.

"Het is natuurlijk een behoorlijk angstaanjagende, zorgwekkende zaak om in die voetsporen te treden. Maar zoals met alles wat zeer geliefd en hoog aangeschreven is, denk ik dat er absoluut een grens moet worden bewandeld tussen recht doen aan wat eraan vooraf is gegaan en ook proberen om daar iets nieuws mee te doen."

Krijg ongelooflijke prijzen voor digitale games zoals FIFA 22 bij Gamivo Door Pocket-lint International Promotion · 13 October 2021 Deze briljante winkel heeft digitale sleutels te koop voor alle grootste games.

Er is nog niet veel meer onthuld over de plannen voor MV2 of de tweede nieuwe titel, maar je zult het hele interview kunnen horen in een komende Pocket-lint Podcast, met elke vrijdag nieuwe afleveringen .

Geschreven door Rik Henderson.