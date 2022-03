Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zou het idee van een gameconsole onderzoeken, met zowel een speciale machine als een versterkt Apple TV-apparaat als mogelijke opties.

De geruchten komen van het Zuid-Koreaanse forum Clien , waarbij een gebruiker beweert kennis te hebben van Apple's wens om gaming te verkennen.

"Het [het lek] komt uit Taiwan", luidt het commentaar.

"Het gerucht gaat dat ze een haalbaarheidsstudie uitvoeren door ook extern advies in te schakelen. Momenteel bespreken we verschillende methoden, zoals hoe je een officieel console-apparaat plaatst of hoe je van Apple TV een console maakt."

De gebruiker heeft ook aangegeven dat Apple advies inwint bij bepaalde gamebedrijven, zoals Capcom en Ubisoft.

Op het eerste gezicht is het natuurlijk allemaal een beetje een wenkbrauw-raiser.

Ondanks dat de bron vrij vaag is, is dit ook dezelfde plaats waar de eerste details over de iPad Mini naar voren kwamen, evenals Samsung's RDNA 2-integratie van zijn mobiele chips, die eerder dit jaar werd bevestigd.

Het is in dit stadium nog steeds puur vermoeden, maar het is ook niet helemaal onhaalbaar. Apple zou heel goed zijn due diligence kunnen doen en kijken naar de mogelijkheid om Apple TV te ontwikkelen tot een volwaardig spelapparaat - hopelijk met een meer geavanceerde inspanning dan degene die we in het verleden hebben gezien.

Als dat zo is, kan het uiteindelijk de rol van Google Stadia en Amazon Luna spelen en proberen te concurreren met de Xbox en Sony, maar alleen de tijd zal leren of het bedrijf echt serieus is om de consolemarkt te betreden.

Tot die tijd kun je met de Backbone One in ieder geval van je iPhone een handheld-console maken.

Geschreven door Conor Allison.