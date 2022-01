Apple verwijdert Wordle-klonen uit de App Store

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft schijnbaar een aanzienlijk aantal Wordle- klonen uit de App Store verwijderd.

Het succes van de online game van Josh Wardle leidde tot een groot aantal niet-gelicentieerde versies voor iOS, iPadOS en Android - vele kopieerden zowel het idee als het uiterlijk van zijn non-profitcreatie.

Sommigen van hen begonnen de App Store te beklimmen, waarbij ten minste één ontwikkelaar opschepte over het succes voordat Apple dit opmerkte en ze verwijderde.

Er zijn nog steeds een paar apps die "Wordle" gebruiken als onderdeel van hun naam, maar ze hebben niet dezelfde gameplay. Het zou ons echter niet verbazen als ze ook worden verwijderd.

Apple heeft nog niet bevestigd dat het zelf actie heeft ondernomen, maar het is onwaarschijnlijk dat elke individuele ontwikkelaar dat heeft gedaan.

Voor de hand liggende klonen lijken ook te zijn verdwenen uit Android.

Wardle heeft zelf geen app-versie van de populaire webgame ontwikkeld en heeft ook geen plannen aangekondigd om dit te doen. In plaats daarvan kun je de officiële website bezoeken en proberen de dagelijkse puzzels op je telefoon op te lossen.

Het is volledig gratis om te spelen en je hoeft je niet aan te melden. Wardle heeft eerder verklaard dat er geen gegevensverzameling of achtergrond-shenanigans zijn. Wordle is gewoon een leuk, klein spel waar iedereen van kan genieten.

U kunt hier meer over Wordle lezen in onze functie .

Geschreven door Rik Henderson.