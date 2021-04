Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple Arcade werd gelanceerd in het najaar van 2019 , maar heeft sinds zijn debuut geen grote uitbreiding ondergaan. Dat is nu aan het veranderen, nu Apple meer dan 30 nieuwe games toevoegt aan zijn gameservice van $ 5 per maand. Dat is ongeveer een derde van de games die het twee jaar geleden onthulde.

De nieuwe titels omvatten zowel Fantasian als Wonderbox: The Adventure Maker van Aquiris. Het bevat ook NBA 2K21, een van de eerste games die van consoles is overgekomen. Dit betekent dat de Apple Arcade-bibliotheek nu uit meer dan 180 titels bestaat, met elke week nieuwe games.

Hier is de lijst met 32 games die Arcade-abonnees nu kunnen downloaden:

Backgammon

Badland

Bleck

Chameleon Run

Dammen Royal

Schaken: speel en leer

Klap Hanz Golf

Cut the Rope Remastered

Dont Starve: Pocket Edition

Fantasian

Flipflop Solitaire

Fruit Ninja Classic

Goede Sudoku

Mahjong Titan

Mini Metro

Monument Valley

NBA 2K21 Arcade-editie

Echt slecht schaken

Regeert Plus

Simons Cat: Story Time

Solitaire

SongPop-feest

SpellTower

Star Trek-legendes

Sudoku eenvoudig

Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat

De Oregon Trail

De kamer twee

Drieën!

Klein kruiswoordraadsel

World of Demons

The Adventure Maker van Aquiris

Enkele van de aankomende games die je kunt verwachten, zijn onder meer Leos Fortune, Legends of Kingdom Rush en Frenzic: Overtime.

Apple zei dat Apple Arcade ook nieuwe categorieën heeft toegevoegd - App Store Greats en Timeless Classics - waar je doorheen kunt bladeren. App Stores Greats toont games als Monument Valley en Fruit Ninja, terwijl Timeless Classics games als Solitaire, Mahjong en Sudoku biedt. Apple zei echter dat Timeless Classics en App Store Greats alleen beschikbaar zijn op iPhone en iPad, niet op de Mac of Apple TV.

Ten slotte biedt Apple nu ook een gratis proefperiode van drie maanden voor Arcade wanneer je een nieuw Apple-apparaat koopt.

Als je je voor de eerste keer aanmeldt voor Apple Arcade, kun je nog steeds de gratis proefperiode van een maand krijgen. Daarna is het $ 5 (£ 5) per maand. Onder het Apple One-abonnement , dat is gelanceerd, kun je Arcade gebundeld krijgen met andere services vanaf $ 15 (£ 15) maand.

Geschreven door Maggie Tillman.