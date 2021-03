Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De maker van Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, wendt zich tot iOS en Apple Arcade voor zijn volgende grote RPG-project.

Fantasian komt later dit jaar naar het abonnementsplatform en een nieuwe trailer laat zien hoe cool het zou kunnen zijn. Het zou in alle opzichten de Apple Arcade-game kunnen zijn waarnaar we op zoek waren.

Het lijkt veel te danken aan vroege Final Fantasy JRPGs, met turn-based gevechten en een isometrisch gezichtspunt. De achtergronden zijn echter gemaakt van meer dan 150 handgemaakte dioramas die het een tastbaar, fotografisch gevoel geven.

Een tweede trailer onthult enkele details van het plot, waarbij hoofdrolspeler Leo ontwaakt uit een explosie en zich in een mysterieus, magisch land bevindt.

De soundtrack is ook gecomponeerd door een andere stoere Final Fantasy-speler, Nobuo Uematsu. Zijn werk verschijnt ook in Lost Odyssey en Blue Dragoon (nog een paar eersteklas JRPGs waar we in de loop der jaren van hebben genoten).

Er is nog geen woord over wanneer Fantasian zou kunnen verschijnen op Apple Arcade, behalve "2021". Het is echter al drie jaar in ontwikkeling, dus verwacht veel tamtam als dat zo is.

Het kan worden afgespeeld op iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV en macOS. We hebben nog geen minimale specificatie- of besturingssysteemversies.

Geschreven door Rik Henderson.