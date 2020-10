Apple bundelt nu gratis Arcade met nieuwe apparaten, evenals TV +

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In een poging om zijn Arcade-gamesabonnement te pushen, heeft Apple een gratis lidmaatschap toegevoegd aan zijn aanbod voor elke nieuwe eigenaar van een apparaat. Koop een iPhone 12 (of andere nieuwe iPhone), iPad, Mac, Apple TV of iPhone touch en je krijgt drie maanden gratis Apple Arcade , bovenop een bestaand aanbod van een jaar aan Apple TV + .

Apple Arcade kost gewoonlijk £ 4,99 / $ 4,99 per maand en geeft onbeperkte toegang tot meer dan 100 games die werken op iOS, Mac en Apple TV. Er zijn geen in-app aankopen of advertenties, en elke week worden er nieuwe games aan de lijst toegevoegd.

Het gratis lidmaatschap gaat in voor apparaten die vanaf 22 oktober zijn gekocht. Voorheen was het beperkt tot een proefperiode van een maand.

Een Apple Arcade-abonnement kan worden gedeeld tussen zes leden van een gezin via Family Sharing - hetzelfde geldt voor TV +.

Gisteren kondigde Apple vier nieuwe iPhones aan : de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

De iPhone 12 en iPhone 12 Pro kunnen vanaf aanstaande vrijdag 16 oktober worden gereserveerd en worden vanaf 23 oktober algemeen uitgebracht.

De iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max kunnen vanaf 6 november worden gereserveerd en worden vanaf 13 november verzonden.

Geschreven door Rik Henderson.