(Pocket-lint) - Apple heeft zijn App Store-regels gewijzigd, wat van invloed is op de manier waarop iOS-gebruikers cloudgebaseerde gamestreamingdiensten vanaf hun iPhone en iPad zullen ervaren.

Apple vertelde CNBC dat gamestreamingdiensten, zoals Microsofts xCloud of Google Stadia, nu zijn toegestaan, maar elke streambare game moet ook rechtstreeks vanuit de App Store kunnen worden gedownload en elke update van die games moet bij Apple worden ingediend voordat deze ooit kan worden gedownload. worden gestreamd naar iOS-gebruikers.

Met andere woorden, Microsoft en Google kunnen geen apps maken voor hun gamestreamingdiensten die onbeperkte toegang bieden tot gestreamde games die niet zijn goedgekeurd door Apple. En alle bedrijven die van plan zijn hun games beschikbaar te maken via xCloud en Stadiamust, moeten ze beschikbaar maken als individuele downloads in de App Store.

Zoals The Verge opmerkte, hoeven studios echter geen volledige downloads van hun games te maken die lokaal op iPhone of iPad draaien, omdat ze in plaats daarvan "clients en hybride streaming-apps" kunnen maken. Ondertussen kunnen cloudgamingproviders zoals Microsoft en Google apps bouwen die elk van deze apps verzamelen en ernaar linken.

Alle games of streaming-apps moeten natuurlijk voldoen aan de gebruikelijke App Store-regels van Apple, inclusief de controversiële verlaging van 30 procent.

Google moet nog reageren op de nieuwe App Store-regels, hoewel Microsoft de volgende verklaring heeft afgegeven:

"Dit blijft een slechte ervaring voor klanten. Gamers willen rechtstreeks vanuit hun samengestelde catalogus binnen één app in een game springen, net zoals bij films of liedjes, en niet gedwongen worden om meer dan 100 apps te downloaden om individuele games vanuit de cloud te spelen. We zijn vastbesloten om gamers centraal te stellen bij alles wat we doen, en het bieden van een geweldige ervaring is de kern van die missie. "

Hieronder vindt u de herziene regels van Apple voor het streamen van games:

4.9 Games streamen

Het streamen van games is toegestaan zolang ze aan alle richtlijnen voldoen - elke game-update moet bijvoorbeeld ter beoordeling worden ingediend, ontwikkelaars moeten de juiste metadata verstrekken om te zoeken, games moeten in-app-aankopen gebruiken om functies of functionaliteit te ontgrendelen, enz. Natuurlijk , zijn er altijd open internet- en webbrowser-apps om alle gebruikers buiten de App Store te bereiken.

4.9.1 Elke streaming-game moet als een individuele app bij de App Store worden ingediend, zodat deze een App Store-productpagina heeft, in grafieken en zoekopdrachten verschijnt, gebruikersbeoordelingen en recensies heeft en kan worden beheerd met ScreenTime en andere apps voor ouderlijk toezicht, verschijnt op het apparaat van de gebruiker, enz.

4.9.2 Streaming-gameservices bieden mogelijk een catalogus-app in de App Store om gebruikers te helpen zich aan te melden voor de service en de games te vinden in de App Store, op voorwaarde dat de app zich aan alle richtlijnen houdt, inclusief het aanbieden van gebruikers de mogelijkheid om te betalen voor een abonnement met in-app-aankoop en gebruik Aanmelden met Apple. Alle games in de catalogus-app moeten linken naar een individuele App Store-productpagina.

Je kunt hier ook het wijzigingslogboek van de App Store-richtlijnen van Apple bekijken .

Geschreven door Maggie Tillman.