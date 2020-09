Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Epic Games heeft aangekondigd dat Apple je niet langer zal toestaan om in te loggen op je Epic Games-accounts met "Sign in with Apple" vanaf 11 september 2020. Als je deze inlogoptie gebruikt, moet je je Epic Games-account bijwerken om toegang behouden. Hier is hoe.

Apple startte op 13 augustus de hitgame Fortnite vanuit de iOS App Store, toen Epic een in-app betalingssysteem introduceerde dat in strijd was met de regels van Apple. Epic Games klaagde in reactie daarop en beweerde dat Apple de antitrustwet had geschonden door misbruik te maken van de dominantie en controle over iOS om hoge commissies in rekening te brengen. Apple antwoordde en eiste schadevergoeding tegen Epic wegens vermeende schending van zijn contract met de App Store.

Nu zei Epic Games dat Apple vanaf 11 september 2020 ook de toegang tot Inloggen met Apple op Epic Game-accounts blokkeert. Dat betekent dat je je Epic Games-account voor die tijd moet bijwerken met nieuwe inloggegevens om toegang te behouden.

Hieronder leest u meer over deze voortdurende strijd tussen de bedrijven:

Om toegang te houden tot uw Epic Games-account, moet u uw e-mailadres bijwerken met Epic Games.

Hier zijn de stapsgewijze instructies, rechtstreeks vanuit Epic Games:

1. Log in op de algemene instellingenpagina van Epic Games met uw Apple ID en werk uw e-mailadres bij.

2. Als je "Sign In with Apple" gebruikt, heb je misschien nog niet eerder een Epic Games-accountwachtwoord ingesteld, dus je moet dat nu doen.

3. Log in op de Epic Games. Wijzig uw wachtwoordpagina met uw Apple ID en voer een nieuw wachtwoord in.

Opmerking: als je je wachtwoord niet kon updaten voordat "Sign In with Apple" werd verwijderd, maar je e-mailadres was correct, zei Epic Games de stappen op de pagina Wachtwoord vergeten te volgen.

Als je je e-mailadres niet kon updaten voordat de ondersteuning voor Inloggen met Apple werd beëindigd en je Inloggen met Apple niet langer ziet als een inlogoptie voor je account, zei Epic Games dat het mogelijk nog steeds je account kan herstellen .

1. Ga naar de contactpagina van Epic Games.

2. Geef Epic Games de verificatiecode uit de e-mail die je over deze kwestie hebt ontvangen (onderwerpregel: "BELANGRIJK! Epic Games-accountupdate vereist voor blijvende toegang"). De verificatiecode die u heeft ontvangen, moet er als volgt uitzien: ABC-123-DEF.

Bekijk de Help-hub van Epic Games voor meer informatie.

Geschreven door Maggie Tillman.