Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Weken nadat Epic Games Apple had aangeklaagd voor het verwijderen van Fortnite uit de iOS App Store vanwege een update die een ongeautoriseerd betalingssysteem toevoegde, heeft Apple officieel een klacht ingediend. De klacht eist schadevergoeding tegen Epic Games wegens vermeende schending van het contract met de iOS App Store.

"Epics flagrante minachting voor zijn contractuele verplichtingen en ander wangedrag heeft Apple aanzienlijke schade berokkend", luidt de aanvraag van Apple. "Ongecontroleerd, bedreigt het gedrag van Epic het bestaan van het iOS-ecosysteem en de enorme waarde ervan voor de consument." Onthoud dat Epics klacht, ingediend op 13 augustus, beweert dat Apple de antitrustwet overtreedt door misbruik te maken van zijn dominantie en volledige controle over iOS om hoge commissies in rekening te brengen.

De aanvraag van Apple op 8 september beschrijft verschillende verdedigingen tegen de laatste motie van Epic Game voor een voorlopige voorziening, die in het weekend werd ingediend. Apple beweert zelfs dat zijn reactie op Epic Games gerechtvaardigd kan zijn. “Te allen tijde was [Apples] gedrag redelijk en. . . zijn acties werden te goeder trouw ondernomen om legitieme zakelijke belangen te behartigen en hadden het effect van het bevorderen, aanmoedigen en vergroten van de concurrentie ”, luidt de klacht.

Ondertussen heeft Epic Games aangekondigd dat Apples "Sign In with Apple" -inlogsysteem vanaf 11 september niet langer zal werken met Epic Games-accounts. Dat betekent dat u uw account vóór die tijd moet bijwerken met nieuwe inloggegevens om toegang te behouden. Epic heeft hier een gids over hoe . Epic zei dat het misschien kan helpen bij het herstellen van accounts nadat de optie "Aanmelden met Apple" is verlopen, maar je moet eerst contact opnemen met de studio.

Apple startte op 13 augustus de hitgame Fortnite vanuit de iOS App Store, toen Epic een in-app betalingssysteem introduceerde dat in strijd was met de regels van Apple. Het antwoord van Epic Games op de laatste aanvraag van Apple is gepland voor 18 september. Een volledige hoorzitting voor de twee bedrijven is gepland voor 28 september.

Geschreven door Maggie Tillman.