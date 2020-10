Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een eigen games-abonnementsservice als onderdeel van de App Store: Apple Arcade.

Het biedt meer dan 100 spellen om op meerdere platforms te spelen voor een maandelijks bedrag, waarvan de meeste "nieuw en exclusief" zijn.

Alle in-app aankopen en downloadbare content-uitbreidingen zijn inbegrepen en de lijst met beschikbare titels wordt regelmatig vernieuwd, wat betekent dat er altijd nieuwe games moeten wachten om gespeeld te worden.

Hier is alles wat u moet weten over Apple Arcade.

Apple Arcade is een abonnementsservice waarmee u voor een maandelijks bedrag direct toegang krijgt tot een grote bibliotheek met games die u op meerdere apparaten kunt spelen.

De games zijn met de hand uitgekozen door Apple en zijn verdeeld over meerdere genres, waaronder familie, puzzel, sport, RPG en strategie. Er is zelfs een categorie die spellen voor "beginners" suggereert.

Elke game is zonder extra kosten beschikbaar, inclusief alle in-game items en downloadbare content.

Het is geen cloud-gamingplatform , zoals Google Stadia of Microsofts Cloud Gaming met Xbox Game Pass Ultimate , maar lijkt meer op de belangrijkste Xbox Game Pass- service. U downloadt games volledig naar uw apparaat en kunt ze zo vaak spelen als u wilt.

Ze zijn ook voorzien van cross-save, zodat uw voortgang op het ene apparaat onmiddellijk wordt hersteld op het andere als u overschakelt.

Apple Arcade is beschikbaar in 150 landen, waaronder het VK en de VS. In principe is het overal beschikbaar waar toegang is tot de Apple App Store.

Apple Arcade kost £ 4,99 / $ 4,99 per maand all-in. Nieuwe abonnees krijgen eerst een gratis proefperiode van een maand.

Er zijn geen extra verborgen kosten, geen in-app aankopen of advertenties in Apple Arcade-games.

De dienstenbundel van Apple voor Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + en Fitness + is gelanceerd in oktober 2020. Dat betekent dat je je nu kunt abonneren op Apple Arcade via een van de drie verschillende Apple One-bundelniveaus: Individual, Family en Premier. De individuele en gezinsabonnementen van Apple One zijn beschikbaar in meer dan 100 landen en regios, waaronder de VS en het VK. Het Premier-plan is ook gelanceerd, maar alleen in de VS, het VK, Canada en Australië.

Dit is hoeveel elke Apple One-laag bij de lancering kost:

Individueel: u krijgt Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade en 50 GB iCloud-opslag voor £ 14,95 / $ 14,95 per maand.

u krijgt Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade en 50 GB iCloud-opslag voor £ 14,95 / $ 14,95 per maand. Gezin: maximaal zes leden van uw gezin krijgen Apple Music, Apple TV + en Apple Arcade en 200 GB iCloud voor £ 14,95 / $ 19,95 per maand.

maximaal zes leden van uw gezin krijgen Apple Music, Apple TV + en Apple Arcade en 200 GB iCloud voor £ 14,95 / $ 19,95 per maand. Premier: bevat alle andere voordelen, maar verhoogt de iCloud-opslag tot 2 TB per maand en voegt abonnementen toe aan de News + tijdschrift- en krantenservice en de nieuw aangekondigde Fitness + -service voor £ 29,95 / $ 29,95 per maand.

Nieuwe abonnees kunnen deze stappen volgen om zich te abonneren op Apple One:

Open de Instellingen- app op uw iOS-apparaat. Ga naar je naam bovenaan Instellingen. Selecteer het menu Abonnementen . Selecteer Apple One kopen. Kies de Apple One-laag die u wilt. Selecteer Start gratis proefperiode .

Als je al een Apple-abonnement hebt, zoals Apple Arcade, ontvang je een pro rata restitutie voor de resterende dagen van je bestaande abonnement (en).

Raadpleeg onze handleiding over Apple One voor meer informatie .

Als extra kers op de taart heeft een heel gezin (van maximaal zes leden) toegang tot zoveel games als ze willen als onderdeel van hetzelfde maandelijkse abonnement, via de bestaande Family Share-functie van Apple.

Apple Arcade is ontworpen om op meer dan alleen iOS-apparaten te werken .

Naast iPhone en iPad kun je de beschikbare games op je televisie spelen via een Apple TV -settopbox. Ze zijn ook beschikbaar voor gebruikers van een iMac of MacBook. En bezitters van een iPod touch hoeven zich niet buitengesloten te voelen, want het werkt ook op dat draagbare apparaat.

MFi Bluetooth-gamecontrollers worden ondersteund door sommige games. Apparaten met iOS 13 , iPadOS 13 , macOS Catalina en tvOS 13 of hoger kunnen ook via Bluetooth worden gekoppeld aan Xbox One- en PS4 DualShock 4-controllers.

Veel van de games die op de service beschikbaar zijn, zijn "nieuw en exclusief" voor mobiele platforms.

Apple werkt samen met een groot aantal ontwikkelingspartners, waaronder Sega, Konami, Lego, Bossa Studios en Cartoon Network. Elk biedt regelmatig spellen.

De Arcade-line-up wordt met de hand samengesteld door het team van Apple en bevat geen advertenties, ad-tracking of extra aankopen. Apple draagt ook bij aan de ontwikkelingskosten en wordt in zijn eigen licht een uitgever van games.

Zoals we al zeiden, zijn er honderden spellen beschikbaar voor alle spelstijlen. Drie van onze favorieten zijn:

Een bonzende soundtrack en een psychedelisch kleurenpalet betekent dat je gedurende een groot deel van de eerste 10 minuten van dit door Annapurna ontwikkelde spel niet echt een idee hebt van wat er aan de hand is en of je tikken en vegen daadwerkelijk een impact hebben.

Dat is oké, want als je brein eenmaal tot rust is gekomen bij wat het ziet en hoort, zal dit dromerige spel over motorrijden, skateboarden, dansgevechten, lasers schieten, zwaarden hanteren en harten breken snel op je groeien. En als je moeite hebt om het af te maken, is de soundtrack voldoende om het toch op de achtergrond te willen behouden.

Mini Motorways is de opvolger van Mini Metros en je krijgt de taak om mensen van hun huis aan het werk te krijgen door langzaam een uitgestrekte metropool te bouwen.

Als dat gemakkelijk klinkt, is dat omdat het om te beginnen is. Naarmate het spel zich ontwikkelt, neemt ook je stressniveau toe, aangezien je verkeerslichten, bruggen en snelwegen moet plaatsen om mensen door de stad te krijgen zonder dat ze het spoor opraken. Wat begint als stil en rustgevend, kan al snel erg chaotisch worden. Verwacht heel snel de tijd uit het oog te verliezen.

Simpelweg een van de beste games op Apple Arcade en echt grappig. Wat voor golf? is een minigolfspel met een groot verschil: je hoeft niet per se een bal in een hole te slaan.

In plaats daarvan kan alles en nog wat de bal worden, afhankelijk van het niveau en een deel van het plezier zit in het proberen uit te zoeken welk item het is dat je elke keer naar de vlag moet vegen. Het is eenvoudig, maar volkomen effectief en ongelooflijk verslavend.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Maggie Tillman.