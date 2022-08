Amazon Luna is nu op Samsung TV's

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazons streamingdienst Luna is de nieuwste toevoeging geworden aan Samsungs relatief nieuwe Gaming Hub op zijn 2022-tv's, waarmee spelers games kunnen streamen zonder extra hardware bar een controller.

De dienst is gelanceerd met ondersteuning voor Xbox Game Pass-streaming en Nvidia GeForce Now, maar zal duidelijk worden uitgebreid om andere streamingdiensten te verwelkomen als ze relevant zijn, waaronder Luna.

Samsung wijst erop dat je met de bibliotheek die Luna biedt nu toegang hebt tot meer dan 1.000 games via een 2022 Samsung TV zonder dat je een console van welke soort dan ook hoeft te kopen, wat indrukwekkend is gezien hoe recent het is gelanceerd.

Uiteraard zou je heel wat prijzige maandelijkse lidmaatschappen tegelijk moeten hebben om toegang te krijgen tot die hele bibliotheek, maar het punt staat nog steeds.

Luna is een stiller deel van de streamingmarkt geweest sinds Amazon het eind 2020 lanceerde, maar werkt net zo soepel als de streaminginspanningen van Xbox, wat Amazon tot eer strekt.

Net als bij de andere diensten heb je een stabiele verbinding van ten minste 10Mbps nodig om betrouwbaar toegang te krijgen tot streaming, hoewel een realistischer minimum om een goede ervaring te hebben 20Mbps is.

Voorlopig hebben alleen 2022 Samsung TV's toegang gekregen tot Gaming Hub, maar toen we met Samsung spraken, bevestigde het bedrijf dat het werkt aan de mogelijkheid om de functies ook naar oudere TV's te brengen.

