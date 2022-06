Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft donderdag bekendgemaakt wanneer het deze zomer Prime Day zal houden, zijn jaarlijkse uitverkoop extravaganza. Als onderdeel van de aankondiging onthulde Amazon dat Prime-leden die gebruik maken van Prime Gaming meer dan 30 gratis games, waaronder Mass Effect Legendary Edition, kunnen claimen tijdens Prime Day 2022.

Het is heel eenvoudig! Ga tijdens Prime Day naar deze pagina en klik op de claimknop bij het spel dat je wilt proberen. Ze zullen allemaal gratis zijn met je Prime-lidmaatschap.

Er zijn meer dan 30 gratis games beschikbaar op Prime Day 2022. Hier is de volledige lijst met titels die je kunt verwachten:

Mass Effect Legendary Edition

GRID Legends

Need for Speed Heat

Star Wars Jedi Knight - Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II - Jedi Outcast

Star Wars Republiek Commando

Tweede Ninja X

8Doors: Arum's hiernamaals avontuur

Addling Avonturen

Bang Bang Racing

Wolken & Schapen 2

Dood in het kwadraat

Fatal Fury Speciaal

Giana Sisters: Twisted Dreams

Viraal

HUE

Handboek Samuel

Metalen slak 2

Metalen Eenheid

Gepompte BMX Pro

Puzzel van het Jaar - 10 Pakken

Regen Wereld

Road Trip - 3 Pack

Samurai Shodown II

Seriële reiniger

Het oog van de kraai

De Detective van de Donkere Kant

De koning van de vechters 2000

De koning van de vechters 2002

De Metronomicon: Slay the Dance Floor

Op basis van de officiële blogpost klinkt het alsof de gratis games rond Prime Day 2022 zullen worden uitgerold.

Amazon Prime Day 2022 is van 12 juli tot 13 juli 2022 - wat betekent dat het een volle 48 uur zal duren.

Amazon heeft al bevestigd dat het vanaf 21 juni tot 55 procent korting zal geven op veel van zijn eigen apparaten. Wij brengen u alle beste deals en kortingen, met een speciale hub voor lezers in het VK hier en een hub voor lezers in de VS hier.

