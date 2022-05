Amazon's Prime Gaming biedt nu ook gratis Pokémon Go goodies

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon's Prime Gaming-dienst is een samenwerking aangegaan met Pokémon Go-ontwikkelaar Niantic om in-game goodies gratis aan te bieden.

Prime Gaming biedt elke maand een selectie van gratis pc-games en dropt regelmatig in-game content voor een aantal verschillende titels. Het is beschikbaar als onderdeel van Amazon Prime-lidmaatschap zonder extra kosten, en nu kunnen Pokémon Go-spelers ook meedoen aan de actie.

De aanbiedingen zullen komen over de "komende maanden" met bundels van bonus items die elke twee weken gratis beschikbaar zijn voor Trainers. Dit zijn onder andere Poké Balls, Max Revives en nog veel meer.

De eerste bundel is nu beschikbaar, met 30 Poké Balls, vijf Max Revives en een Star Piece die kunnen worden opgeëist. De bundel valt samen met de Pokémon GO May Community Day, die aanstaande zaterdag 21 mei 2022 plaatsvindt van 11.00 tot 14.00 uur lokale tijd.

Bundels kunnen worden ingewisseld op de Prime Gaming website hier. Je ontvangt een code die online kan worden ingewisseld, voor iOS- en Android-gebruikers, of in het spel zelf, als je op Android speelt.

Andere in-game content die wordt aangeboden zijn FIFA Ultimate Team-pakketten voor FIFA 22, Madden NFL 22-pakketten, Fall Guys-bundels en nog veel meer.

Geschreven door Rik Henderson.