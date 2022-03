Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na maanden van testen is de cloudgebaseerde gamestreamingservice van Amazon, Luna , officieel gelanceerd in de VS met een aantal interessante nieuwe voordelen.

Luna werd voor het eerst aangekondigd eind 2020 en was alleen beschikbaar voor een beperkt aantal mensen via een programma voor vroege toegang dat alleen op uitnodiging beschikbaar is. Nu is het beschikbaar voor iedereen in de VS en het wordt geleverd met een groot aantal nieuwe functies, waaronder drie extra "kanalen" en gratis games voor Amazon Prime-leden.

Luna's kanalen zijn eigenlijk bundels van games waar je je elke maand op kunt abonneren. Momenteel biedt Amazon het primaire Luna Plus-kanaal aan voor $ 5,99 per maand, het Ubisoft Plus-kanaal voor $ 17,99 per maand en het familiekanaal voor $ 2,99. Maar het nieuwste nieuwe kanaal dat Amazon introduceert, heet Prime Gaming Channel. Net als Microsoft Xbox Game Pass biedt het Prime-leden een aantal gratis games om te spelen. In maart hebben Prime-leden bijvoorbeeld toegang tot Devil May Cry 5, Observer, System Redux, PHOGS! en Flashback.

De andere twee nieuwe kanalen kosten $ 4,99 per maand en worden Retro Channel en Jackbox Games Channel genoemd. Retro Channel bevat klassieke games zoals Street Fighter II en Metal Slug 3, terwijl Jackbox Games Channel alle acht Jackbox Party Pack-titels heeft, evenals een nieuwe Luna Couch-functie waarmee andere vrienden met je mee kunnen doen, zelfs als ze geen abonnement op Luna hebben.

Naast deze kanalen voegt Amazon native ondersteuning toe voor Twitch, zodat je op een knop kunt drukken om je game te streamen met een camerafeed-overlay. Er is ook een QR-code voor degenen die op Fire TV spelen, zodat ze hun telefoon kunnen koppelen om als webcam te gebruiken. Amazon biedt de mogelijkheid om ook een iPhone of Android-telefoon als controller te gebruiken wanneer je op Fire TV speelt.

Geschreven door Maggie Tillman.