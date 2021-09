Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft vandaag een grotere push aangekondigd van zijn streamingdienst voor videogames Luna , omdat het bedrijf hoopt dat het gebruikers kan lokken met de toevoeging van nieuwe kanalen, zoals een voor retro-gamingklassiekers en een andere voor gezinsvriendelijke titels, samen met een nieuwe Luna Couch modus om snel vrienden uit te nodigen en te spelen.

Luna Couch werkt veel als een Zoom- vergadering. In principe kunnen spelers een uitnodigingslink of code naar een vriend of familielid sturen, en zelfs als die persoon niet is geabonneerd op Luna, kunnen ze nog steeds instappen en een multiplayer-game spelen samen met het oorspronkelijke lid dat hen heeft uitgenodigd.

Het bedrijf is de hoop om meer gebruikers die geïnteresseerd zijn in de dienst, dus een week lang alleen, kan Amazon Prime-leden in de Verenigde Staten Luna spelen voor gratis zonder uitnodiging nodig. Die promotie loopt van 9 tot en met 15 september, dus als je in de VS bent gevestigd en ooit nieuwsgierig bent geweest naar de gamestreamingservice, is dit je beste kans om het een kans te geven.

Verder, als je een Fire TV of Fire-tablet hebt, laat Amazon je de Luna-app downloaden en meteen beginnen met spelen - geen uitnodiging vereist.

Wat het hele zendersysteem betreft, Luna werkt vergelijkbaar met de manier waarop kabeltelevisie werkt: je abonneert je op specifieke kanalen die rond een bepaald thema zijn gecentreerd tegen een vaste prijs per maand. Hoe meer kanalen je abonneert, hoe meer games je hebt.

Vandaag introduceert Amazon Family Channel, dat 35 vriendelijke titels biedt voor slechts $ 2,99 per maand. Volgens het retro-kanaal is Amazon veelbelovend, ze bieden geen details over wanneer dat zou kunnen lanceren, noch wat we zouden moeten verwachten in termen van prijzen, maar ze adverteren wel "aracade-achtige games van uitgevers zoals Atari, SNK ... abonnees klassiekers als Another World, Dragons Lair, King of Fighters en nog veel meer zullen herbeleven”.

Het bedrijf merkt verder op dat de prijs van het Ubisoft+-kanaal vanaf 30 september zal stijgen van $ 14,99 per maand naar $ 17,99 per maand, maar als gebruikers nu aan boord springen, kunnen ze het goedkopere tarief krijgen, op voorwaarde dat ze hun service nooit annuleren of opschorten .

Amazon Luna wordt nog niet aangeboden in het VK.

Bekijk hier het volledige persbericht van Amazon over alle nieuwe functies die naar Luna komen .