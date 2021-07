Krijg Battlefield 1 en V gratis bij Prime Gaming

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Battlefield 2042 staat voor de deur en de hype wordt steeds geconcentreerder. Eerdere inzendingen in de Battlefield-serie merken dat hun servers opnieuw overspoeld worden met enthousiaste gamers, dus er is nooit een beter moment geweest om er een paar uit te proberen.

Daarom is de timing van Amazon zo perfect met deze aanbieding - de nieuwste voordelen voor Prime-leden betekenen dat zowel Battlefield 1 als Battlefield V volledig gratis voor het grijpen liggen. De Prime Gaming-aanbieding is nu live voor de eerste en BFV is beschikbaar op 2 augustus.

Het enige wat je hoeft te doen is een Prime-lid te zijn en je kunt hierheen gaan om een code voor Battlefield 1 op te halen, waarmee je de game op EAs Origin-platform op pc kunt activeren. Helaas zullen console-gamers hier geen plezier beleven - zoals met veel Prime Gaming-voordelen, is het alleen voor pc-spelers.

Deze twee games volgen het spoor van Battlefield 4, dat onlangs op dezelfde manier werd aangeboden, dus Amazon is dit duidelijk al een tijdje van plan. Je kunt Battlefield 1 pakken tot 4 augustus en Battlefield V is beschikbaar tussen 2 augustus en 4 oktober, dus mis ze niet.

Hoewel beide games niet de nieuwste zijn, zijn ze nog steeds echt memorabele inzendingen in de serie, en omdat ze van DICE zijn, zien ze er zelfs een paar jaar na de release ongelooflijk uit en klinken ze ongelooflijk. Ze bieden ook contrasterende sferen, met in het bijzonder Battlefield 1 met een van de meest indrukwekkende sferen van alle online shooters die we hebben gespeeld.

