Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazons cloud-gamestreamingservice, Luna, zal beschikbaar zijn voor Amazon Prime-leden op Prime Day 2021. Voorheen moest je om Luna te testen om toegang vragen of je aanmelden vanaf een ondersteund Fire TV-apparaat. Maar voor deze beperkte tijd kunnen Prime-abonnees in de VS vanaf 21 juni beginnen met een proefperiode van 7 dagen.

Houd er rekening mee dat Prime Day dit jaar op 21 juni en 22 juni plaatsvindt. Bekijk de handleidingen van Pocket-lint over de beste deals in de VS en het VK voor Prime Day 2021:

9to5Google zei dat Amazon vanaf 14 juni zijn speciale Luna-controller met 30 procent zal verminderen. De bundel met de Luna-controller en Fire TV Stick 4K is $ 40 goedkoper. Luna, dat concurreert met Microsoft xCloud of Google Stadia, werkt op Windows-pc, Mac, Fire TV en internet op iOS- en Android-telefoons.

Normaal kost Luna $ 5,99 per maand. Het omvat toegang tot games zoals Control, GRID en Metro Exodus. Je kunt ook $ 14,99 per maand betalen om het Ubisoft Plus-bètakanaal te krijgen, dat een breed scala aan Ubisoft-games en franchises omvat, van Assassins Creed tot FarCry.

Beste pc-games om 2021 te kopen: fantastische games om aan je verzameling toe te voegen. Door Adrian Willings · 15 juni 2021

U kunt hier meer te weten komen over Amazon Luna in onze gids.

Geschreven door Maggie Tillman.