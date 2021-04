Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon werkt zijn Luna cloud-gamingplatform bij met een nieuwe functie die uw resolutie beperkt.

Kortom, Amazon biedt nu de mogelijkheid om uw resolutie te beperken tot 720p. Het doel hiervan is om de stabiliteit te verbeteren als u Luna gebruikt op een langzame of slechte internetverbinding. Eerder streamde Luna alleen op 1080p, hoewel Amazon heeft gezegd dat 4K-streaming naar beneden komt. Luna moet nog vrijgeven voor het publiek, dus het is momenteel alleen beschikbaar voor degenen die toegang hebben tot de vroege bèta.

Vaak kunnen internetverbindingen de hoge eisen van cloudgaming niet aan, zelfs niet bij 1080p. Het resultaat voor u kan in die situatie latentie, vertraging en audioproblemen zijn. Om te voorkomen dat dit gebeurt tijdens het gebruik van Luna, schakelt u eenvoudig de nieuwe 720p-streamingmodus in de instellingen in.

Dit zou de prestaties drastisch moeten helpen. Amazon vertelde de media dat dit een van Lunas meest gevraagde functies is: de mogelijkheid om met lagere resoluties te spelen om te passen bij langzame of slechte internetsnelheden en bandbreedtevereisten. Door een nieuwe 720p-optie in te schakelen, zorgt het voor minder bandbreedte en datagebruik. Het kan ook diegenen helpen die een datalimiet voor thuisgebruik hebben.

Geschreven door Maggie Tillman.