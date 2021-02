Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon Luna is nu beschikbaar om gratis te proberen op bepaalde Fire TV-apparaten in de VS - en er is geen uitnodiging vereist.

Luna, die vorig jaar voor het eerst werd gelanceerd met vroege toegang, is een cloudgameservice voor alleen uitnodigingen, waarbij klanten een uitnodiging nodig hadden om de Luna Controller te kopen. Amazon heeft die beperking nu opgeheven door aan te kondigen dat het voor iedereen beschikbaar is. Volgens de FAQ-webpagina van het bedrijf hebben geïnteresseerde gebruikers eenvoudig toegang tot Luna on Fire TV door simpelweg de app te downloaden. De volgende Fire TV-apparaten ondersteunen Luna zonder een uitnodiging:

Amazon Fire TV Stick Lite

Amazon Fire TV Stick (tweede en derde generatie)

Amazon Fire TV Stick 4K

Amazon Fire TV (derde generatie)

Amazon Fire TV Cube

Toshiba Fire TV-editie

Insignia Fire TV-editie

Houd er rekening mee dat Luna beschikbaar is buiten Fire TV, ook voor Windows, Mac, bepaalde Android-apparaten en webbrowsers voor iPhone, iPad, Windows en Mac. Maar het is een bètaversie voor vroege toegang waarvoor nog steeds een uitnodiging op die platforms vereist is. U kunt een uitnodiging voor toegang tot Luna aanvragen op amazon.com/Luna.

Als je je aanmeldt voor Luna, krijg je een gratis proefperiode van 7 dagen van het Luna Plus-kanaal, dat $ 5,99 per maand kost en games als Control, Metro Exodus en Grid omvat. Je kunt je ook abonneren op het Ubisoft Plus-kanaal voor $ 14,99 per maand om toegang te krijgen tot extra games zoals Assassins Creed Valhalla.

Luna is momenteel beschikbaar in de VS, met uitzondering van Alaska, Hawaii en niet-vastelandgebieden van de VS. Zie onze gids hier voor meer informatie over de service .

Geschreven door Maggie Tillman.