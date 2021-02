Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwe CEO van Amazon, Andy Jassy, heeft bevestigd dat de game-ontwikkelingstak van het bedrijf nergens toe leidt.

Nadat Google had besloten zijn Stadia Games and Entertainment-activiteiten te sluiten en de games die het in ontwikkeling had, stop te zetten, ging de aandacht naar de onrustige Amazon Game Studios . De enige grote game die tot nu toe is uitgebracht - Crucible - werd na een slechte ontvangst van de markt gehaald en vervolgens volledig gedumpt.

In een gelekte e-mail aan het personeel prees Jassy echter AGS-hoofd Mike Frazzini en legde hij uit dat het zijn bedoeling is dat Amazon "daar blijft" als het op games aankomt: "Sommige bedrijven komen in het eerste jaar van de grond, en andere duren vele jaren. , "schreef hij (zoals gepubliceerd door Bloomberg).

"Hoewel we nog niet consequent zijn geslaagd in AGS, denk ik dat we dat zullen doen als we daar blijven."

Het is een pad dat Google heeft gekozen om niet naar beneden te gaan met zijn eigen studios. Maar, zoals we destijds zeiden , het ontwikkelen van games kost vele jaren en heel veel geld om het goed te krijgen.

Het plan van Amazon is ook een beetje anders - om games te maken voor meerdere platforms, niet voor zijn eigen cloudgaming-service (in dit geval Amazon Luna ).

New World - de volgende grote gratis te spelen MMORPG van Amazon - is nog in ontwikkeling en is vertraagd vanaf de release-slot van eerste mei en vervolgens augustus 2020. Jassys e-mail suggereert dat er nog steeds een release uit 2021 op stapel staat.

