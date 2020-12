Amazons Luna cloud gaming-service komt naar Android-telefoons

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Luna, de cloudgameservice van Amazon , is nu beschikbaar op Android, heeft Amazon aangekondigd . U hoeft geen onafhankelijke Luna-app te downloaden, net als de iOS-versie, omdat u toegang hebt tot de service via de Chrome-webbrowser op uw Android-apparaat.

Luna, die in oktober met vroege toegang werd gelanceerd op pc, Mac, Fire TV en op iPhone en iPad via webapps, kost $ 5,99 per maand voor Luna Plus en biedt games van veel verschillende uitgevers. Het biedt ook Ubisoft Plus voor $ 14,99 per maand. Betalen voor het Ubisoft Plus-kanaal betekent ook dat je toegang hebt tot Ubisoft Plus op pc en op Googles cloud gaming-service, Stadia. Houd er rekening mee dat Luna momenteel alleen in de VS verkrijgbaar is.

Om vroegtijdige toegang te vragen, ga hier . Maar als je al vroege toegang hebt, kun je Luna nu op Android gaan spelen. De onderstaande video legt meer uit.

Hey @ TheCodeB00K , zoals Raghu van Team Luna hieronder uitlegt, hoef je niet lang te wachten op Android-ondersteuning (of helemaal niet). Speel Luna nu met vroege toegang: https://t.co/IU81kXZouU pic.twitter.com/aVDCbQcP64 - Amazon Luna (@amazonluna) 15 december 2020

Bij de lancering zei The Verge dat Luna voor Android werkt op de volgende smartphones (met Android 9 of hoger en met Chrome-versie 86 of nieuwer):

Pixel 4XL

Pixel 4A

Pixel 4A 5G

Pixel 5

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus Nord

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro 5G

Je kunt games spelen met Amazons eigen Luna-controller, maar ook met de PlayStation 4- of Xbox One-controller. Raadpleeg onze gids hier voor meer informatie over Luna .

Geschreven door Maggie Tillman.