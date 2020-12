Amazon UK neemt contact op met gestolen PS5-klanten om te zeggen dat ze een vervangende console kunnen bestellen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon UK heeft ze terugbetaald en verschillende tegoeden gegeven en heeft opnieuw contact opgenomen met mensen die een PlayStation 5 hebben besteld maar deze niet hebben ontvangen.

Deze keer is de boodschap echter beter: ze kunnen de console opnieuw bestellen door simpelweg contact op te nemen met de klantenservice. Amazon liet doorschemeren dat dit mogelijk zou zijn in een vorig bericht, maar het was niet duidelijk dat dit zeker het geval zou zijn. Eenmaal bevestigd, zouden de klanten hun console binnen 14 dagen moeten hebben ... op voorwaarde dat ze natuurlijk niet opnieuw worden gestolen - het onderzoek van Amazon is aan de gang.

De volgende e-mail is verzonden naar een getroffen Amazon UK-klant die hondenvoer ontving in plaats van de console. Zoals in sommige andere gevallen, kon de chauffeur "de woning niet vinden" om de volgende dag terug te keren met het vervangende pakket.

De e-mail luidt: "We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat we een PlayStation 5 voor je kunnen bemachtigen als vervanging voor de bestelling die je niet hebt ontvangen.

"Aangezien je terugbetaling al is verwerkt, hebben we je toestemming nodig om de betaalkaart die is gebruikt om je oorspronkelijke bestelling voor de console te plaatsen, in rekening te brengen voor een bedrag van GBP 449,99 (de" Afschrijving ") om je PlayStation 5 te kunnen verzenden. Als deze kaart is verlopen, onvoldoende saldo heeft om de afschrijving te dekken of niet langer geldig is, werk dan de betaalmethode op uw account bij. We hebben hiervoor instructies opgenomen aan het einde van deze e-mail.

"Als je de PlayStation 5 wilt ontvangen, neem dan voor 23.59 uur op zaterdag 5 december 2020 contact met ons op om ons te laten weten en te bevestigen dat je akkoord gaat met de Charge.

"Als je geen PlayStation 5 meer wilt, hoef je geen contact met ons op te nemen."

Je PlayStation 5 is nu gereserveerd en je hoeft geen nieuwe bestelling bij ons te plaatsen. We zullen het bedrag binnen 7 dagen op uw betaalkaart in rekening brengen.

Een getroffen gebruiker met wie we spraken, slaagde erin zijn bestelling gemakkelijk te bevestigen en ontving een bevestiging met de tekst: "Je ziet geen nieuwe bestelling in je account, maar zodra je item is verzonden, kun je het traceren met je originele PlayStation 5 bestellingen onder Uw bestellingen. U ontvangt ook een e-mail zodra deze beschikbaar is voor levering. "

Laten we hopen dat de bestellingen er deze keer zijn.

Geschreven door Dan Grabham.