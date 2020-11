Amazon wil giftige gamers dwingen om samen te spelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een interessant patent aangevraagd voor een technologie die giftige gamers zou groeperen op dezelfde multiplayer-server. In wezen dwingende giftige spelers om samen te spelen en daardoor het spel voor alle anderen te verbeteren.

Het patent is oorspronkelijk ingediend in 2017, maar is sindsdien goedgekeurd door het US Patent and Trademark Office. Het beschrijft hoe traditionele matchmaking-systemen voor online multiplayer-games de neiging hebben om zich te concentreren op op vaardigheden gebaseerde groeperingen. Met andere woorden, het samenbrengen van spelers met vergelijkbare vaardigheidsniveaus, zodat gameplay leuk en niet eenzijdig is.

Het patent suggereert echter dat deze klassieke matchmaking-logica niet noodzakelijkerwijs resulteert in spelersplezier:

"Hoewel spelers het leuk vinden om te concurreren met anderen met een vergelijkbaar vaardigheidsniveau, gaan dergelijke systemen er naïef van uit dat vaardigheid de belangrijkste of enige factor is voor het plezier van spelers. In tegenstelling tot deze veronderstelling kan het plezier van spelers sterk afhangen van het gedrag van andere gebruikers waarmee ze zijn gekoppeld, zoals de neiging van andere spelers om godslastering te gebruiken of zich bezig te houden met ander ongewenst gedrag. "

De suggestie is dan om alle "giftige" spelers in een aparte spelerspool te isoleren en er vervolgens voor te zorgen dat giftige spelers alleen aan elkaar worden gekoppeld.

Natuurlijk is zelfs het concept van "giftig" een subjectief idee. De ene speler is misschien blij met grof taalgebruik, maar kan andere in-game acties, zoals het vroegtijdig verlaten van het spel, als veel giftiger beschouwen. Een andere speler vindt acties misschien niet erg, maar haat het om vloeken en trollen te verdragen.

Het voorgestelde systeem stelt daarom voor dat spelers kunnen stemmen over wat giftig is en voorkeuren kunnen instellen voor wat ze al dan niet acceptabel vinden.

Het is zeker een interessant concept. Of Amazon het zal implementeren of waar we het waarschijnlijk zullen zien, is op dit moment onduidelijk, maar het idee van vriendelijke online lobbys is zeker aantrekkelijk.

