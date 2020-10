Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Luna, de cloudgameservice van Amazon , is nu beschikbaar als onderdeel van een programma voor vroege toegang, heeft Amazon aangekondigd. Sommige in de VS gevestigde klanten zouden binnenkort een uitnodiging moeten ontvangen om het te testen. Ze zullen zelfs een nieuwe Amazon-gamecontroller kunnen kopen.

Met vroege toegang kunnen Luna-spelers genieten van de service via Fire TV, Mac, pc en web-apps voor iOS. Een Android-versie is nog in de maak.

Je moet je abonneren op het Luna Plus Game Channel, dat 50 games bevat voor $ 6 per maand (er wordt ook verwacht dat een Ubisoft-kanaal binnenkort wordt gelanceerd). Maar u kunt Luna Plus zeven dagen gratis proberen. Amazon zal u dan gaan factureren voor zijn maandelijkse abonnement.

Houd in gedachten dat Amazon Luna in september 2020 aankondigde na maanden van geruchten en speculatie.

"We zijn net begonnen en hebben allerlei soorten streamers en spelers nodig - core, casual en first-time gamers - om feedback te geven", zei Amazon in een blogpost op 20 oktober 2020. "We willen horen wat klanten leuk vinden, wat ze niet leuk vinden, en wat ze ons willen zien bouwen. Als we iets geweldigs doen, vertel het ons dan. Als we de lat missen, willen we dat ook weten. We kunnen niet wachten om te horen wat je ervan vindt. "

Voor meer informatie over Amazon Luna en hoe het werkt, bekijk hier onze uitgebreide gids over prijzen, beschikbaarheid en games.

Geschreven door Maggie Tillman.