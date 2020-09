Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de grootste aankondigingen tijdens het apparatenevenement van Amazon in september was de lancering van Luna, de eigen cloudgameservice van het bedrijf.

Amazon Luna neemt het op tegen Stadia, Cloud Gaming met Xbox Game Pass Ultimate en GeForce Now en is in eerste instantie in early access en exclusief voor de VS, maar zal uitbreiden en ongetwijfeld mettertijd uitrollen naar andere regios.

Hier is alles wat u moet weten over Luna, inclusief de prijs, de lijst met games en ondersteunde apparaten.

Amazon Luna is een cloudgameservice, zoals Googles Stadia , Cloud Gaming by Xbox en Nvidias GeForce Now .

Dat betekent dat je een groeiende bibliotheek met games via internet kunt spelen, waarbij games worden uitgevoerd op externe servers (met behulp van Amazon AWS-cloudtechnologie) en video van je gameplay wordt gestreamd naar een ondersteund apparaat. In ruil daarvoor gaan uw knop- en richtingsdrukken in de tegenovergestelde richting en worden gelezen en gehandeld door de bron.

In alle opzichten is het alsof je een game rechtstreeks op je apparaat speelt, maar je hoeft het niet eerst te downloaden - alleen de Luna-app of webportal (op iOS).

Latentie, wat vaak het grootste nadeel van cloud-gaming is, wordt aanzienlijk verminderd door games die worden gespeeld met een speciale Amazon Luna-controller die rechtstreeks verbinding maakt met internet in plaats van met je apparaat, net als de Stadia-controller.

Omdat Amazon een van s werelds grootste servernetwerken bezit, is de afstand tussen uw huis en het dichtstbijzijnde serverpunt kort genoeg om ervoor te zorgen dat de vertraging tot een minimum wordt beperkt.

In tegenstelling tot Stadia of GeForce Now hoef je games niet afzonderlijk bij Luna te kopen - op dit moment in ieder geval. Met een maandelijks Luna + -abonnement kun je elk van de games spelen die beschikbaar zijn in de bibliotheek, waaronder titels als Capcom, 505 Games en Team 17.

Er zullen in de toekomst ook ‘kanalen’ beschikbaar zijn, net als de aanvullende betaalde services die beschikbaar zijn via Amazon Prime Video. Het eerste dat wordt aangekondigd, is een Ubisoft-kanaal dat je tegen een extra vergoeding toegang geeft tot nieuwe en favoriete titels van de uitgever.

In wezen is Luna + meer de langverwachte naar "Netflix of games" (of, beter gezegd, "Amazon Prime Video of games") dan de andere die al beschikbaar zijn.

Momenteel is Luna alleen beschikbaar in de VS en beperkt tot uitgenodigde leden zolang het in "vroege toegang" is. U kunt hier een uitnodiging aanvragen via de speciale website: amazon.com/luna .

Omdat de service zich nog in de testfase bevindt, zou je een paar bugs, prestatieproblemen en / of een beperkte lijst met games kunnen vinden, maar de prijs voor een Luna + -abonnement weerspiegelt dat. Het kost $ 5,99 per maand.

Daarvoor krijg je onbeperkte speeltijd, streaming tot 1080p / 60 en de mogelijkheid om op twee apparaten tegelijk te spelen. 4K-streaming komt "binnenkort" naar de service.

Er is nog geen prijsinformatie voor het Ubisoft-kanaal. Als het correct wordt gestart, biedt het oude en nieuwe Ubisoft-titels met alle downloadbare inhoud en uitbreidingen die bij bepaalde games zijn inbegrepen. Het zal ook streamen op 1080p / 60 om mee te beginnen, maar is beperkt tot één apparaat tegelijk.

Naast een speciale Amazon Luna Controller kun je een Xbox One draadloze controller, PlayStation DualShock 4 of muis en toetsenbord gebruiken om Luna-games te spelen. Alles behalve de Luna-controller kan echter extra latentie toevoegen, tenzij ze via een kabel zijn aangesloten.

Luna-spellen kunnen naar de volgende apparaten worden gestreamd:

Amazon Fire TV Cube - 2e generatie

Amazon Fire TV Stick - 2e generatie

Amazon Fire TV Stick 4K

iPhone (via Safari - met iOS 14)

iPad (via Safari - met iPadOS 14)

Mac (macOS 10.13 en hoger)

PC (Windows 10 met DirectX 11)

Android-ondersteuning komt binnenkort.

Luna op Mac en pc kan ook via de Chrome-browser (v83 en hoger) worden gebruikt.

Rivaliserende platforms hebben in het verleden moeite gehad om Apple ertoe te brengen hun cloudgamingdiensten goed te keuren, maar Amazon lijkt een oplossing te hebben bedacht voor iOS en iPadOS - je kunt Luna-games spelen via Safari op iPhone en iPad zolang iOS 14 en iPadOS 14 is respectievelijk geïnstalleerd.

Amazon

Amazon heeft een speciale controller ontworpen om Luna-spellen mee te spelen.

Het lijkt erg op een Xbox One draadloze controller, vooral met zijn centrale knop en thumbstick-plaatsingen. In plaats van verbinding te maken met een specifiek apparaat, maakt het echter rechtstreeks verbinding met internet via uw draadloze thuisnetwerk.

Dit heeft twee voordelen. Ten eerste, omdat het niet aan een specifiek apparaat hoeft te worden gekoppeld, kunt u het gewoon oppakken en gebruiken zodra u Luna ergens start. En ten tweede vermindert de directe verbinding de latentie door niet eerst besturingscodes door een apparaat te hoeven doorgeven - het snijdt de tussenpersoon af, om zo te zeggen.

Amazon beweert dat dit de latentie met tussen de 17 en 30 milliseconden vermindert - een enorme hoeveelheid voor een nauwkeurige gamingreactie.

Naast de gebruikelijke knoppen om games te starten en menus te openen, heeft de Luna Controll een microfoonknop voor Alexa - dit is tenslotte een Amazon-product. Je kunt dus games op een Fire TV starten met alleen je stem, maar ook andere assistent-opdrachten gebruiken.

Hij gebruikt twee AA-batterijen en kan zelfs worden gebruikt als een gewone Bluetooth-controller als je geen Luna-spellen speelt.

De Amazon Luna-controller kost $ 49,99 terwijl de service in vroege toegang is (oplopend tot $ 60,99 bij volledige lancering).

Bij de lancering zal Amazon Luna games streamen in maximaal 1080p / 60, maar er zijn plannen om dat in de toekomst te verhogen naar 4K (op ondersteunde apparaten).

Amazon raadt een minimale breedbandsnelheid van 10 Mbps aan, oplopend tot een minimum van 35 Mbps wanneer 4K-streaming beschikbaar komt.

Het is ook vermeldenswaard dat een gamestream veel meer bandbreedte in beslag neemt dan een tv-programma of film, dus als u een beperkt data-internetpakket gebruikt, moet u zich ervan bewust zijn dat games tot 10 GB van uw datavolume per uur kunnen gebruiken ( op 1080p). Meer voor 4K-gaming. Dat geldt voor mobiele data en breedband thuis, tenzij je een onbeperkt abonnement hebt.

Amazon

Nog niet alle games voor Amazon Luna zijn aangekondigd, maar hier zijn de games waarvan is bevestigd dat ze tot dusver vroeg toegang hebben.

Amazon beweert dat er bij volledige lancering in totaal meer dan 100 games beschikbaar zullen zijn op het platform.

Abzu

A Plague Tale: Innocence

Broers: Een verhaal van twee zonen

Controle

Iconaclasts

Raster

Panzer Dragoon: Remake

Resident Evil 7 biohazard

De schommeling 2

Yooka-Laylee en het onmogelijke hol

We zullen deze lijst bijwerken naarmate er meer titels zijn bevestigd. Ubisoft-games - waaronder Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising en Watch Dogs: Legion - zullen bij de lancering beschikbaar zijn als onderdeel van het Ubisoft-kanaal.

Een van de interessante, unieke functies van Luna is dat het een diepe Twitch-integratie zal hebben - natuurlijk echt, aangezien Twitch eigendom is van Amazon.

Spelers kunnen Luna-games starten vanuit Twitch, terwijl respectieve Twitch-streams beschikbaar zijn om te bekijken vanaf de Luna-hubpagina van elke game.

Geschreven door Rik Henderson.