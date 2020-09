Amazon betreedt de drukke markt voor gamestreaming met Luna

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft het idee dat de markt voor gaming-streaming wordt beslecht door Luna, de nieuwe streamingdienst, te debuteren, en het lijkt erop dat het de bedoeling zal zijn om te concurreren met Xboxs Game Pass en Google Stadia .

De laatste van die twee is de meest geschikte vergelijking, aangezien de twee meer dan een beetje op elkaar lijken - Luna heeft zijn eigen controller, maar zal Fire TV, Mac en Windows draaien bij de lancering, plus iPhones en iPads (hoewel de status op iOS zal een kwestie van controverse zijn - het zal blijkbaar in de browser draaien, niet als zijn eigen app). Android volgt blijkbaar op een later tijdstip.

De service heeft een betaalde laag, Luna +, om toegang te krijgen tot een reeks meegeleverde games, direct gestreamd naar waar je ook bent en met Amazon Web Services als logistieke ruggengraat, met alleen die controller de sleutel tot spelen.

Als dat op dit moment niet echt een USP lijkt, gezien de vooruitgang die met name door Xbox wordt geboekt, lijkt de troef van Amazon een hechte samenwerking te zijn met Ubisoft, dat zijn nieuwe games naar Lunas abonneedag zal brengen en date als onderdeel van een speciaal eigen kanaal, te beginnen met Assassins Creed Valhalla dit najaar.

Deze en andere Ubisoft-titels zoals Far Cry 6 en Immortals Fenyx Rising zullen blijkbaar in 4K via Luna draaien, wat het mooi positioneert om te concurreren met de PS5 en Xbox Series X aan de kant van de volgende generatie.

Bij de lancering is het echter redelijk om te zeggen dat de reeks games iets alledaags is, met een aantal geweldige titels, maar niets bijzonders nieuw - Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee en The Impossible Lair, Iconoclasts, GRID, ABZU en Brothers: A Tale of Two Sons kregen allemaal vermeldingen.

Twitch-integratie is ook een voordeel voor potentiële gamers, een ander voordeel voor het imperium van Amazon, en je kunt Twitch via Luna bekijken en Luna via Twitch lanceren wanneer iets je opvalt.

Ten slotte heeft Amazon even de tijd genomen om de controller die hij heeft gebouwd te markeren, die er goed uitziet als een controller, met als opvallend feit dat hij profiteert van een ongelooflijk lage latentie voor een draadloze controller, waardoor hij responsief zou moeten zijn om te gebruiken. Het kost $ 49,99 tijdens de vroege toegangsperiode, hoewel we niet weten wat het zal bereiken als dat eindigt. Luna werkt echter ook met PS4- en Xbox One-controllers, dus het is echt een optionele aankoop.

Amazon heeft geen vaste datum geplakt voor de lancering van Luna, maar gamers in de VS kunnen een uitnodiging aanvragen om het nu op Amazon uit te proberen om in de eerste golf te zijn. Luna + kost in eerste instantie $ 5,99 per maand, hoewel dit ook een vroege toegangsprijs is. Het lijkt op de startpagina dat toegang krijgen tot het gamekanaal van Ubisoft een extra abonnement is, een abonnement dat ook nog niet geprijsd is.

Geschreven door Max Freeman-Mills.