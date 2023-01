COD Warzone 2 krijgt volgens geruchten een resurgence map in Season 2

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je Call of Duty Warzone 2 hebt gespeeld en wenste dat er een resurgence map was om van te genieten, heb je misschien eerder geluk dan later.

De komst van een nieuwe resurgence map is iets waar al een tijdje over gesproken wordt en er is nu gesuggereerd dat Activision deze zal debuteren met Warzone Season 2.

Dat is nadat leaker Ralph Valve de Season 2 key art voor Modern Warfare 2 en Warzone 2 deelde met daarin World at War's Castle map - een map die volgens sommigen de langverwachte resurgence map voor Warzone 2 zou kunnen zijn. Activision heeft die afbeelding vervolgens laten verwijderen via DMCA takedown, hoewel het natuurlijk niet officieel heeft bevestigd dat het legitiem is.

Er zijn al uitgelekte beelden online verschenen waarop een vermeend belangrijk kasteel te zien is, en fans hebben twee en twee bij elkaar opgeteld. Of ze er vier krijgen of iets anders valt nog te bezien, maar Insider Gaming meldt nu dat twee bronnen zeggen "dat de resurgence map komt als onderdeel van Season 2".

Wat betreft wanneer we Warzone 2 Seizoen 2 kunnen verwachten, dat zal naar verwachting gebeuren op woensdag 1 februari. Dat is wanneer de Season 1 Battle Pass afloopt, dus je hoeft geen Activision-insider te zijn om daar achter te komen. Wat de timing betreft, de nieuwe seizoenscontent komt volgens de berichten waarschijnlijk rond 10AM PT / 1PM ET / 6PM GMT.

