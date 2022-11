De pantserdoorborende munitie van Warzone 2 doet het nu niet meer...

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Activision heeft haar spel Warzone 2 bijgewerkt met een van de vreemdste bewegingen die je waarschijnlijk zult zien, namelijk door pantserdoorborende munitie te vernederen.

Ja, je leest het goed. Activision heeft de pantserdoorborende munitie aangepast en het effect waarmee het pantser kon worden doorboord, verwijderd.

De verandering werd inderdaad vermeld in de Warzone 2 release notes, waarbij Activision zei dat het "de schade vermenigvuldiger tegen gepantserde tegenstanders verwijderde". Aangezien dat de belangrijkste reden is om die munitie te gebruiken, kan men stellen dat de Call of Duty-community een beetje in de war is door deze verandering. En zo hoort het ook.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dat betekent echter niet dat deze munitie nu geen nut meer heeft. Pantserdoorborende munitie kan nog steeds meer schade toebrengen aan voertuigen en killstreaks dan andere types, dus daar moet je rekening mee houden. Maar dat doet niets af aan het feit dat het een vreemde verandering is, ondanks het feit dat het eigenlijk logisch is in het grote geheel.

Sommigen zullen aanvoeren dat het hier niet gaat om de verandering in hoe de munitie werkt, maar eerder om het feit dat de naam nu niet meer zo logisch is, gezien wat de munitie eigenlijk doet. Zeker gezien het feit dat Warzone 2 gelanceerd werd met pantserdoorborende munitie die pantsers kan doorboren.

Ben je al in de war? Goed, blij dat we konden helpen. De update heeft in ieder geval andere dingen gedaan, zoals de audio meldingen voor wanneer The Jailer de Gulag binnenkomt.

Geschreven door Oliver Haslam.